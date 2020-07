पाच पावलांची संयमाची स्मृतियात्रा  ; बाजीप्रभू, वीर शिवा काशीद यांना आदरांजली 

कोल्हापूर : पन्हाळगडावरील प्रतिवर्षाचा 13 जुलैचा दिवस म्हणजे झिम्माड पावसाचा, दाट धुक्‍याचा आणि "जय शिवाजी जय भवानी', हर ss हर महादेवss ' आदी घोषणांनी गड दुमदुमून जाण्याचा, वेगवेगळ्या संस्था, मंडळे, हजारो युवक युवतींनी छत्रपती शिवराय ज्या वाटेने पन्हाळगडावरून विशाळगडाला गेले, त्या वाटेवरून पायी जात वीरांच्या स्मृतींना उजाळा देण्याचा, मावळ्यांच्या पराक्रमाची गाथा ऐकण्याचा पण आज कोरोना संकटामुळे दुर्गभ्रमंती आणि गिर्यारोहण करणाऱ्या संस्था एकत्र आल्या, त्यांनी सर्वसमावेशक पावनखिंड संग्रामस्मृती यात्रा मध्यवर्ती समन्वय समितीची स्थापना केली आणि आज समितीतर्फे वीर शिवा काशीद आणि बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त नेबापूर हद्दीतील वीर शिवा काशीद समाधी, चार दरवाजातील पुतळा आणि तीन दरवाजांतील बाजीप्रभूंच्या पुतळ्याचे प्रतीकात्मक पूजन केले आणि समाधीस्थळ ते बाजीप्रभू देशपांडे पुतळा मार्गावर वीर मावळ्यांना आदरांजली अर्पण केली.

आज सकाळी तहसीलदार रमेश शिंगटे, नगराध्यक्षा रूपाली धडेल, वीर शिवा काशीदचे वंशज आनंदा काशीद, बांदल सेनेचे वंशज राजेंद्र बांदल यांच्या हस्ते समाधीपूजन झाले. बाजीप्रभू पुतळ्याला अभिवादन करून हे प्रतिनिधी पावनखिंडीकडे वाहनाने रवाना झाले. यावेळी भीमराव काशीद, रवींद्र धडेल, शाहीर आझाद नायकवडी आदी उपस्थित होते. भविष्यात एकत्रीत

मोहिमा; डॉ. आडके

दुर्गअभ्यासक आणि समितीचे प्रमुख डॉ. अमर आडके यांनी कोरोनामुळे हे प्रतीकात्मक पूजन करावे लागत आहे. वाटेवरील ग्रामस्थांना आपल्यामुळे धोका होऊ नये म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागला. तथापि भविष्यात एकत्रीतपणे मोठ्या स्वरूपात पदभ्रमंती मोहिमेचे आयोजन करू, आज 67 संस्थांचे प्रतिनिधी या मोहिमेत सहभागी झाले आहेत. तथापि त्यांच्यामागील हजारो युवकांनी संयम बाळगत यावर्षी मोहिमा रद्द केल्या आहेत. शौर्याच्या, त्यागाच्या, धैर्याच्या या वाटेवर संयमाने मात करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. क्षणचित्रे

* 67 संस्थांचे प्रतिनिधी सहभागी

*सोशल डिस्टंन्सिंग पाळत सर्व कार्यक्रम

*वीरश्रीयुक्‍त पोवाड्याला टाळ्यांची साथ

* गोंगाट, गोंधळ नाही, गडबड नाही

* भाषण नाही, आरोळ्या नाहीत

* शिस्तबद्ध, तोंडावर मास्क वापरत मोहीम



