धक्कादायक! कोल्हापुरात आठ दिवस पुरेल इतकाच रक्तसाठा; व्हॅक्सिनेशनआधी करा रक्तदान

कोल्हापूर : राज्यात कोरोना संकटा बरोबरच आता रक्ताच्या तुटवड्याचे संकट ओढवले आहे. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेश शिंदे यांनी राज्यात आठवडाभर पुरेल इतकाच साठा शिल्लक असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे प्रतिबंधक लस घेण्यापूर्वी रक्तदान करा असे आवाहन त्यांनी केले आहे. याच पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये किती रक्तसाठा आहे. याचा आढावा घेतला तेव्हा असे लक्षात आले की, कोल्हापूरमध्ये आठ दिवस पुरेल एवढाच रक्त साठा शिल्लक आहे. कोल्हापूरात सीपीआर सह 16 रक्तपेढ्या आहेत. यामध्ये महापालिकेची एक आणि अन्य खासगी 15 रक्तपेढ्या आहेत. या रक्तपेढ्यांमध्ये प्रतिदिन सरासरी 45 ते 50 पिशव्या रक्तदान होते. सध्या हे प्रमाण खूप कमी झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात आठ दिवस पुरेल एवढाच रक्तसाठा शिल्लक आहे. कोल्हापूरमध्ये सध्या संजीवन ब्लड बँक यांच्याकडे 323 सर्वात जास्त रक्तसाठा शिल्लक आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये लसीकरण मोहीम मोठ्या प्रमाणात सुरू झाली आहे. याला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. पूर्वी 60 वर्षावरील नागरिक कोरोना लस घेत होते. मात्र आता 45 वर्षावरील नागरिकांनीही लस घेण्यास सुरुवात केली आहेत. त्यामुळे रक्ताचा पुरवठा कमी होण्याची दाट शक्यता आहे. याचे कारण लसीकरणापूर्वी रक्तदान करावे लागते. लसीकरण झाल्यानंतर किमान दोन महिने रक्तदान करता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी रक्तदान करा असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. हेही वाचा - चंद्रकांत पाटील भित्रे; मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा घणाघात 3 एप्रिल पर्यंत कोल्हापुरात असलेला रक्तसाठा सी. पी. आर. जी एम सी ब्लड -109

के. एम. सी. ब्लड बँक -43

राजश्री शाहू ब्लड बँक -76

जीवनधारा ब्लड बँक -280

तुलसी ब्लड बँक -222

अर्पण ब्लड बँक -142

वैभव लक्ष्मी ब्लड बँक -95

अण्णासाहेब घाडगे ब्लड बँक -172

लायन्स ब्लड बँक इचलकरंजी -85

डॉक्टर डी. वाय. पाटील ब्लड बँक -24

आधार ब्लड बँक -90

संजीवन ब्लड बँक -323

एकूण -1661 "जिल्ह्यात सध्या रक्ताचा तुटवडा असल्यामुळे येत्या आठ दिवसात आम्ही रक्त संकलन करण्याचे नियोजन केले आहे. येत्या काही दिवसात साडेतीन ते चार हजार पिशव्या रक्त संकलन करून जिल्ह्यात तसेच राज्यात जिथे आवशक्यता तेथे रक्त पोहोच करणार आहोत." - राजेंद्र पाटील-यड्रावकर,आरोग्य राज्यमंत्री "सध्या आठ दिवस पुरेल एवढाच रक्त साठा शिल्लक आहे. तरी नागरिकांनी व्हॅक्सिनेशनच्या आधी रक्तदान करून सहकार्य करावे." - डॉ. दीपा शिपूरकर,जिल्हा रक्तसंकलन समन्वय अधिकारी

Web Title: condition of blood bank of kolhapur district vaccination of people