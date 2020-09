नेमबाजी खेळाडूं समावेशबाबत संभ्रम 

कोल्हापूर : टोकियो येथे 2021 ला होणाऱ्या ऑलम्पिक स्पर्धेसाठी तयारीचे विघ्न संपत नाही. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात नेमबाजीचे होणारे शिबीर रद्द झाले आहे. तर सप्टेंबरमधील शिबिरावरही अनिश्‍चिततेचे सावट आहे. ऑलम्पिकच्या नेमबाजीचा संभाव्य संघात कोल्हापूरच्या पाच खेळाडूंचा समावेश असल्यामुळे याकडे क्रीडा प्रेमींचे लक्ष लागले आहे.

जगभरात कोविड - 19 च्या वाढत्या प्रभावामुळे सर्वच स्पर्धा रद्द केल्या होत्या. सध्या मात्र हळूहळू या स्पर्धा सुरु करण्यासाठी प्रयत्न होत आहेत. यंदा होणारी ऑलम्पिक स्पर्धा रद्द करून ती 2021 ला घेण्याचा निर्णय झाला आहे. यासाठी देशभरातील विविध स्पर्धांत सहभाग घेणाऱ्या स्पर्धकांचे सराव सुरू आहे. प्रत्येकाने कंबर कसली आहे. यातच भारतीय नेमबाजीच्या संभाव्य संघाची घोषणा झाली आहे.

यात कोल्हापूरच्या चार नेमबाजांचा समावेश आहे. तर पॅराऑलम्पिकसाठी एक खेळाडू पात्र आहे. ही यादी प्रकाशित केल्यानंतर यादीतील सर्व स्पर्धकांना दिल्लीत होणाऱ्या प्रशिक्षण शिबीरासाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आले मात्र कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या शिबिरातील अनेक स्पर्धकांचा सहभाग निश्‍चित नसताना नेमबाजीच्या प्रशिक्षकांनाच कोरोनाची लागण झाल्याल्यामुळे ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यातील शिबीर रद्द केले होते. सध्या मात्र हे शिबीर सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात होणार असल्याची चर्चा सुरू आहे मात्र याबाबत अजूनही निश्‍चित तारीख जाहीर नाही. या शिबिरासाठी दिल्ली येथे जाणे न जाणे हे प्रशिक्षकांच्या निर्णयांवर अवलंबून आहे. सध्या पुणे येथे स्पर्धेसाठी आवश्‍यक सराव सुरू असून यात खंड पडलेला नाही आहे.

- स्वप्नील कुसाळे, नेमबाज. नव्याने घोषित केलेल्या संभाव्य संघात स्थान मिळाले मात्र सध्याची कोरोनाची परिस्थिती आणि प्रशिक्षण केंद्राचे क्‍वॉरंटाईनचे नियम पाहूनच या बाबतचा निर्णय घेणार आहे. सध्या कोल्हापुरातील छत्रपती संभाजीराजे विभागीय क्रीडा संकुल येथे सराव सुरू आहे.

- अभिज्ञा पाटील, नेमबाज.

Web Title: Confusion about the inclusion of shooting players