कोरोनामुळे शाळांच्या सहलींबाबत संभ्रम;  एसटीच्या कोल्हापूर विभागाला बसणार फटका 

कोल्हापूर : खासगी वाहनांद्वारे शाळा सहलींच्या आयोजनावर बंदी असून, सहलीसाठी एस. टी. गाड्यांची सक्ती आहे. परजिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे, गडकिल्ल्यांवर सहली काढल्या जातात. शाळांच्या सहली प्रत्यक्ष भेटीद्वारे पर्यटनस्थळाबद्दल ज्ञान वाढविणाऱ्या. एस. टी. महामंडळाच्या कोल्हापूर विभागाचा विचार करता, एक नव्हे, दोन नव्हे, तर दोन हजारांवर एस. टी. गाड्यांची येथे नोंदणी होते. कोट्यवधीचे उत्पन्न कोल्हापूर विभागाला होते.

यंदा कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गाड्यांची नोंदणी किती होईल, याबाबत संभ्रम आहे. त्यामुळे विभागाच्या कोट्यवधींच्या उत्पन्नावर पाणी फिरण्याची चिन्हेच आहेत. दिवाळीपासून शाळांकडून गाड्यांच्या नोंदणीस सुरवात होते. मार्चमध्ये परीक्षा होत असल्याने शाळाही जबाबदारीने व सुरक्षितरीत्या सहलींचे नियोजन करतात. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीपर्यंत सहलींचा हंगाम सुरू राहतो.

यंदा कोरोनामुळे शाळांची प्रवेशद्वारे बंद आहेत. विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अध्ययन सुरू आहे. शाळा कधी सुरू होतील, हे तूर्त सांगणे कठीण आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजून टळलेला नाही. कोरोनाची संचारबंदी शिथिल झाल्यानंतर एसटीची वाहतूक सुरळीत सुरू झाली आहे. राज्यभरात गाड्यांची वाहतूक सुरू झाली असून, शाळांच्या सहलीसाठी गाड्या उपलब्ध आहेत. महाविद्यालयांकडूनही सहलीसाठी एसटी गाड्यांना पसंती दिली जाते. कोरोनामुळे पालकवर्ग पाल्याला सहलीसाठी पाठवणार का, हाच प्रश्‍न आहे. * गतवर्षी (2019)

* कोल्हापूर विभागात 2151 एसटी गाड्यांची नोंदणी

* यातून 2 कोटी 22 लाखांचे उत्पन्न

* 12 आगारांतून हे उत्पन्न मिळाले



Web Title: Confusion about school trips due to corona; Kolhapur division of ST will be hit