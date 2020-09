कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगितीने स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी संभ्रमावस्थेत आहेत. यापुढे अर्ज "ओपन' की 'सोशली अंड इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्‍लास'मधून (एसईबीसी) भरायचा, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. एसईबीसीमधून अर्ज भरल्यानंतर स्पर्धा परीक्षेत यशाचा झेंडा फडकवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची झोपच उडाली आहे.

स्पर्धा परीक्षेत एकेका गुणांची लढाई मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना करावी लागते. विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमात 80 ते 90 टक्के गुण मिळवूनही प्रवेशाची लढाई लढावी लागते. चांगल्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश त्यांना मिळत नाही. स्पर्धा परीक्षेत त्यांचा कस लागतो. एका गुणाची काय किंमत असते, त्याचा अनुभव विद्यार्थ्यांना घ्यावा लागतो. आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्याने त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. डिसेंबर 2018 ला मिळालेल्या आरक्षणामुळे त्यांचा मार्ग काहीसा सोपा झाला. फेब्रुवारी 2019 ला झालेल्या राज्यसेवा परीक्षेसाठी 342 पदांकरिता सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्याची संधी मिळाली. त्याचा परिणाम निकालात दिसून आला. मात्र, पुन्हा उच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे जे विद्यार्थी एसईबीसीमधून नोकरीत समाविष्ट झाले आहेत. त्यांची अस्वस्थता वाढली आहे. येत्या ऑक्‍टोबरमध्ये राज्यसेवा पूर्व परीक्षा होत आहे. रात्रंदिवस अभ्यास पण..

संचारबंदीमुळे गावाकडे परतलेले विद्यार्थी शहरात आले आहेत. अभ्यासाची रात्रंदिवस जोरदार तयारी त्यांची सुरू झाली आहे. असे असतानाच मराठा आरक्षणाला मिळालेला स्थगितीचा निर्णय अडसर ठरला आहे. यापुढे अभ्यास करायचा कसा अन्‌ प्रवेश अर्ज ओपन की, एसईबीसी मधून असा प्रश्न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे.

