महापालिका घरफाळा विभागाचे अभिनंदन ;  दोन महिन्यांत 21 कोटींवर घरफाळा जमा 

कोल्हापूर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर विस्कळीत झालेल्या जनजीवनाचा परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावरही झाला होता; पण हळूहळू जनजीवन सुरळीत होत असताना घरफाळा विभागाची वसुलीही वाढली आहे. सवलत योजनेत अनेक मिळकतधारकांनी घरफाळा भरल्याने घरफाळा विभागाकडून दैनंदीन जमा होणाऱ्या रकमेबाबत आज महापौर निलोफर आजरेकर व गटनेते शारंगधर देशमुख यांनी आढावा घेतला. यावेळी महापौर निलोफर आजरेकर यांनी घरफाळा विभागाने दोनच महिन्यांत 21 कोटी 27 लाखांचे उद्दिष्ट पूर्ण केल्याबद्दल घरफाळा विभागाचे अभिनंदन केले. महापौर आजरेकर यांनी घरफाळा विभागाकडील प्रलंबित केसेसचा आढावा घेतला. न्यायालयीन प्रलंबित प्रकरणे विधी विभाग, वकील व घरफाळा विभागातील नोडल ऑफिसर संयुक्त न्यायालयीन प्रकरणे हाताळतील, जेणेकरून न्यायालयीन प्रकरणे लवकर मार्गी लागतील.

पाच लाखांच्या आतील न्यायालयीन प्रकरणे समजंसाने मार्ग काढण्यासाठी कमिटी नेमा, या कमिटीतर्फे संबंधित मिळकतधारकाशी चर्चा करून मार्ग काढा. घरफाळा सर्वेक्षणाचे अपूर्ण काम पूर्ण करा. नवीन "जीआयएस' सिस्टीममुळे आलेल्या डाटाविना वापर राहिल्याने नुकसान होत आहे. त्वरित हा प्रकल्प मार्गी लावावा. महापालिकेचे वाढीव उत्पन्न बुडत आहे. कोरोना व लॉकडाउनमुळे महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने शहरातील ज्या प्रॉपर्टीना घरफाळा अजून लागलेला नाही. त्यांनी स्वत:हून घरफाळा लावून घेऊन महापालिकेचा कर भरावा, असे आवाहनही महापौरांनी केले.

कर निर्धारक व संग्राहक संजय भोसले यांनी महापालिके विरोधात 165 न्यायालयीन केसेस प्रलंबित असून यात 29 कोटी 65 लक्ष रुपये येणे बाकी आहे. यात 53 प्रकरणात शिक्षण संस्थांसह 6 ते 7 कोटी, 9 कोटी स्टार बझारचे तसेच इतर नागरिक व संस्थांचे येणे बाकी आहे. घरफाळा विभागातील एक अधिकारी नोडल ऑफिसर म्हणून विधी विभागास न्यायालयीन प्रकरणासाठी दिला जाईल. सर्वेक्षणाचे 70 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित 30 टक्के काम महापालिकेतर्फे करूनही सर्वेक्षणाची रक्कम कंपनीच्या बिलातून वसूल करू, असे सांगितले.

यावेळी सभागृहनेता दिलीप पोवार, मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक, ऍड. मुकुंद पोवार, विधी अधिकारी संदीप तायडे, सिस्टीम मॅनेजर यशपालसिंग रजपूत, आश्‍यपाक आजरेकर उपस्थित होते. आढावा बैठकीत महापौरांनी दिलेल्या सूचना *पाच लाखांच्या आतील घरफाळा न्यायालयीन प्रकरणे समजंसाने मार्ग काढा

यासाठी कमिटी नेमा

कमिटीतर्फे संबंधित मिळकतधारकाशी चर्चा करून मार्ग काढा

*घरफाळा सर्वेक्षणाचे अपूर्ण काम पूर्ण करा

*नवीन "जीआयएस' सिस्टीम त्वरित मार्गी लावा

Web Title: Congratulations to the kolhapur Municipal Tax Department; 21 crore in two months