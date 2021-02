जाधेवाडीत एका तारेसाठी अडली पथ दिव्यांची जोडणी

उत्तूर : जाधेवाडी (ता. आजरा) येथील पथ दिव्यांची जोडणी केवळ एका तारेसाठी खोळंबली आहे. गेली सहा वर्षे महावितरणबरोबर ग्रामपंचायतीचा पत्रव्यवहार सुरू आहे. मात्र यामध्ये यश मिळालेले नाही.

गावची लोकसंख्या 800 आहे. गावाबाहेर लोकवस्ती वाढली आहे. या ठिकाणच्या नागरिकांना वीज पुरवठा व्हावा म्हणून 24 विद्युत पोल उभारले. या खांबावरून नागरिकांना घरगुती जोडणी उपलब्ध झाला. मात्र रस्त्यावरील दिवे सुरू करण्यासाठी एका तारेची गरज होती. ही एक तार बसवावी व गावात प्रवेश करताना असलेली धोकादायक डी. पी. हलवावी यासाठी ग्रामपंचायतीने महावितरण बरोबर पत्र व्यवहार केला. जिल्ह्यातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना भेटून गाऱ्हाणे मांडले, मात्र याचा उपयोग झाला नाही. निधी उपलब्ध नसल्याने काम करता येत नाही अशी उत्तरे अधिकाऱ्यांनी दिली. नागरिकांना मात्र रात्रीच्यावेळी अंधारातून चाचपडत ये-जा करावी लागत आहे. याबाबत महावितरणचे सहाय्यक अभियंता देसाई यांच्यासी संपर्क साधला असता डी. पीबाबत लवकरच सर्व्हे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वाढीव वस्तीमध्ये गरज

2014 मध्ये सहा वर्षापुर्वी सरपंच असताना महावितरणला पत्र दिले होते. याची दखल घेतली गेली नाही. वाढीव वस्तीमध्ये रस्त्यावर वीजेची गरज आहे.

- रघूनाथ सावंत, उपसरपंच, जाधेवाडी संपादन - सचिन चराटी kolhapur

