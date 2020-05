विद्यापीठीय परीक्षा घेण्याचा 'असा' चाललाय विचार...

कोल्हापूर - विद्यापीठाच्या सर्व प्रलंबित परीक्षा तीन सत्रांमध्ये घेण्याबाबतचा विचार आज परीक्षा समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. तसेच प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरपत्रिका यांचे निर्जंतुकीकरण, सोशल डिस्टन्ससिंग, कसे करता येईल यावरही चर्चा झाली. दुपारी ११ ते १.३० या वेळेत ऑनलाईन पद्धतीने बैठक झाली. कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी विद्यापीठांच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या. या परीक्षा जुलैमध्ये होतील असा अंदाज आहे. त्याअनुषंगाने शिवाजी विद्यापीठाने एक स्वतंत्र परीक्षा समिती नेमली आहे. समितीची पहिली बैठक आज ऑनलाइन पद्धतीने झाली. यामध्ये २७ प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. सुरुवातीला कुलगुरू डॉ देवानंद शिंदे यांनी समितीचा उद्देश सांगितला. समितीकडून विद्यापीठाला अपेक्षित असणाऱ्या कामाबाबत ही कुलगुरूंनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर प्रत्येकाची समितीमधील जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. तसेच त्यांनी काय काम करणे अपेक्षित आहे ते देखील सांगण्यात आले. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा आढावा घेण्यात आला. तसेच जुलै महिन्यात काही भागात पूरस्थितीचा धोका संभवतो त्या अनुषंगाने ही उपाय योजनांची चर्चा बैठकीत करण्यात आली. राज्य समितीच्या मार्गदर्शक सूचना आल्यानंतर नवे वेळापत्रक बनवण्याचे बैठकीत ठरविण्यात आले. यावेळी समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ डी.जी. कणसे, प्रकुलगुरू डॉ डी.टी. शिर्के, कुलसचिव डॉ विलास नांदवडेकर, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे प्रभारी संचालक गजानन पळसे, यांच्यासह समिती सदस्य उपस्थित होते. तीन सत्रातील परीक्षा विचाराधीन सोशल डिस्टन्ससिंग पाळता यावे यासाठी तीन सत्रात परीक्षा घेता येईल का याचा विचार बैठकीत करण्यात आला. यामध्ये सकाळी ९ ते ११, दुपारी १२ ते १, आणि ३ते ५ या वेळांमध्ये पेपर घेण्याचा विचार झाला असून अद्याप निर्णय झालेला नाही.

विद्यापीठाच्या परीक्षा समितीची पहिली बैठक सकारात्मक झाली. परीक्षा घेण्यासंदर्भात प्रत्येकाने आपले विचार समिती समोर ठेवले. बैठकीमध्ये जबाबदाऱ्यांची निश्‍चिती करण्यात आली. राज्य समितीच्या मार्गदर्शक सूचना आल्यानंतर परीक्षेचे स्वरूप व वेळापत्रक ठरवण्यात येईल.

- प्राचार्य डॉ. डी.जी.कणसे

