कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने 23 मार्चपासून देशभर लॉकडाउन जाहीर केले. त्यातून पहिल्यांदा 18 मार्च 2020 रोजी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पहिल्यांदा तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या. तीन महिन्यांनंतरही कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम राहिल्याने 17 जून 2020 रोजी दुसऱ्यांदा या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. ही मुदत आज संपल्याने व कोरोनाची परिस्थिती "जैसे थे' असल्याने शासनाने या निवडणुकींना पुन्हा तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली.

जिल्ह्यात "गोकुळ'च्या विद्यमान संचालकांची मुदत 13 एप्रिल रोजी, तर जिल्हा बॅंकेच्या संचालकांची मुदत मे 2020 रोजी संपली आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील सात साखर कारखान्यांची मुदतही जून 2020 पर्यंत संपली आहे. त्याचबरोबर प्राथमिक दूध संस्था, विकास सोसायट्या यांच्याही विद्यमान संचालकांची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. अशा सुमारे चार हजार संस्थांच्या निवडणुका या निर्णयाने पुन्हा लांबवणीवर पडणार आहेत.

