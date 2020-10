इचलकरंजीतील मिळकतधारकांना दिलासा  

इचलकरंजी - शहरातील मिळकतधारकांना दिलासा देणारा आज पालिकेत निर्णय झाला. 30 नोव्हेंबरपर्यंत घरफाळा भरणार्‍या मिळकतधारकांच्या संयुक्त करातून 1 टक्के रिबेट देण्यात येणार आहे. नगराध्यक्षा अलका स्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

मिळकतधारकांना बिले दिल्यानंतर 15 दिवसांत घरफाळा भरल्यास 1 टक्के रिबेट दिला जात होता. गेल्या वर्षी सुमारे आठ हजार मिळकतधारकांनी याचा लाभ घेतला होता. सुमारे 4 लाखाची सवलत मिळाली होती. यंदा मात्र तांत्रिक कारणांमुळे रिबेट देण्यास प्रशासनाकडून नकार देण्यात आला होता. त्यामुळे मिळकतधारकांत नाराजी होती. यातून वादावादीचेही प्रसंग निर्माण धाले होते. दरम्यान, याबाबत ताराराणी आघाडीचे पक्षप्रतोद प्रकाश मोरबाळे यांनी मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांना निवेदन देवून रिबेट देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आज नगराध्यक्षा स्वामी यांच्या उपस्थीतीत बैठक झाली. त्यामध्ये 30 नोव्हेंबरपर्यंत घरफाळा भरणार्‍या मिळकतधारकांना संयुक्त करात 1 टक्के रिबेट देण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस उपनगराध्यक्ष तानाजी पोवार, पक्षप्रतोद मोरबाळे, कर निरिक्षक आरीफा नुलकर आदी उपस्थीत होते. घरफाळा भरण्याचा मार्ग मोकळा पालिकेकडून 1 टक्के रिबेट मिळत नसल्यामुळे अनेकांनी घरफाळा भरला नव्हता. मात्र याबाबतचा निर्णय आज झाल्यामुळे घरफाळा भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुळात कोरोनामुळे अनेक मिळकतधारक आर्थिक अडचणीत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर या निर्णयामुळे शहरातील मिळकतधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हे पण वाचा - चंदक्रांत दादांच्या मंत्रीपदाचा फायदा नाहीच दीड कोटी घरफाळा जमा बिले मिळाल्यानंतर घरफाळा भरण्यास मिळकतधारक गर्दी करीत आहेत. सप्टेंबर अखेर 1 कोटी 27 लाख 50959 रुपये इतका तर 1 ते 15 ऑक्टोबर या कालावधीत 55 लाख 62 हजार 270 रुपये इतका घरफाळा जमा झाला आहे. “आपण केलेल्या मागणीला यश आले आहे. मिळकतधारकांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंत घरफाळा भरुन संयुक्त करात 1 टक्के रिबेटचा लाभ घ्यावा.'' -प्रकाश मोरबाळे, पक्षप्रतोद, ताराराणी आघाडी संपादन - धनाजी सुर्वे

