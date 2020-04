चेकवर खाडोखोड करून ठेकेदाराने लाटले १६ लाख

कोवाड kolhapur : होसूर (ता. चंदगड) येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेच्या कामातील धनादेशात ठेकेदार पावनोजी रामचंद्र पाटील यांनी खाडाखोड व बनावट सहीकरून 16 लाख रुपये रकमेचा अपहार केल्याची फिर्यात तत्कालीन ग्रामसेविका तथा ग्रामआरोग्य पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीचे सचिव यांनी चंदगड पोलिसांत केली आहे.

पाणी योजनेच्या कामात ठेकेदाराने अपहार करून फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सचिवांचे म्हणणे आहे. होसूर येथील राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा ठेका पावनोजी पाटील याना दिला होता. ग्रामपंचायतीने पावनोजी पाटील यांना 2 ऑगस्ट 2019 रोजी 4 लाख 82 हजार 14 रुपयांचा 0000019 या क्रमांकाचा धनादेश दिला होता. यावर शाई पडल्याने ठेकदार पाटील यांनी तो धनादेश जमा केला व नवीनची मागणी केली. त्यानुसार 000024 या क्रमांकाचा 482014 रुपये रकमेचा दुसरा धनादेश त्याना दिला होता. पण या धनादेशावर खाडाखोड करून ठेकेदाराने 4 लाख 82, 014 रुपये इतक्‍या रकमेएवजी 14 लाख 82 हजार 14 रुपयांची रक्कम ग्रामपंचायतीच्या ग्राम आरोग्य पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या बॅंक खात्यावरून काढल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. तसेच बनावट सही करून 25 स्पटेंबर 2019 रोजी धनादेश 165076 ने 5 लाख रुपये व 18 जानेवारी 2020 रोजी धनादेश क्र . 165077 ने 1 लाख रुपये रक्कम परस्पर बॅंक खात्यावरून उचल केली आहे. 20 एप्रिल 2020 रोजी बॅंक ऑफ इंडिया शाखा चंदगड येथील ग्रामपंचायतीच्या ग्राम आरोग्य पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या खात्याचा बॅंक खाते उतारा काढल्यानंतर सदर प्रकार निदर्शनाला आला. म्हणजेच चेकवर खाडाखोड व आपल्या बनावट सह्या करून एकूण 16 लाख रुपये रकमेचा अपहार झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे . अधिक तपास सहायक फौजदार एच. एस. नाईक करीत आहेत.

