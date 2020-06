कंत्राटीना मिळणार जिल्हा परिषदेकडून वेतन 

कोल्हापूर : कोरोना काळातील उपचार सेवा सक्षम देण्यासाठी तात्पुरत्या कालावधीसाठी कंत्राटी तत्त्वावर वैद्यकीय कर्मचारी भरले आहेत. यात काही नियुक्‍त्या सीपीआर रुग्णालयाने केल्या, तर काही जागा जिल्हा परिषदेकडून भरल्या गेल्या आहेत. मात्र, अद्याप वेतन मिळाले नसल्याने हे कंत्राटी कर्मचारी नाराज आहेत. याबाबत सूत्राकडून मिळालेली माहिती असी की, सीपीआर रुग्णालय हे पूर्ण वेळ कोरोना रुग्णालय म्हणून जाहीर झाले. यात कोरोना कालावधीतील उपचारासाठी जिल्हा आरोग्य विभागाने 25 कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. तर सीपीआर रुग्णालयाने 12 कंत्राटी कर्मचारी हे शेंडापार्क येथील शासकीय प्रयोगशाळेकडे नियुक्त केले आहेत. अन्य कर्मचारी जिल्ह्यातील अन्य दोन शासकीय रुग्णालयात कर्तव्य बजावत आहेत. गेल्या अडीच महिन्यांत कोरोना तपासणीसाठी येणाऱ्या व्यक्तींची संख्या दिवसागणिक वाढत होती. त्यात स्वॅब तपासणीला येण्याचे प्रमाणही दिवसाला कमीत कमी 200 ते 700 पर्यंत होते. या सर्व वैद्यकीय प्रक्रियेत मदत म्हणून या कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेण्यात आले. मात्र, या कर्मचाऱ्यांचे वेतन कोणी काढावे, याबाबत सुरुवातीपासून वैद्यकीय शिक्षण व जिल्हा आरोग्य विभागात विसंवाद असल्यामुळे गेले दोन महिने वेतन निघालेले नाही. त्यामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. अशात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी चर्चा करून अखेर जिल्हा परिषदेने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायचे निश्‍चित झाले आहे. हे वेतन केव्हा होते, याची प्रतीक्षा या कर्मचाऱ्यांना आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सीपीआरमधून केली आहे. त्याचे रेकॉर्ड इकडे असले, तरी त्यांचा पगार जिल्हा परिषदेकडून काढला जाणार आहे.

- डॉ. आरती घोरपडे, वैद्यकीय अधिष्ठाता, सीपीआर

