कोल्हापुरातील ते बहिण - भाऊ झाले कोरोना मुक्त...

कोल्हापूर - गेल्या तीन आठवड्यापासून भक्तीपूजा नगरात फिरकणे म्हणजे अनेकांच्या कपाळावर अठ्या पडायच्या. त्याला कारणही तसेच होते. शहरातील दोन पहिले कोरोनाबाधित रूग्ण या नगरातच सापडल्याने खळबळ उडाली होती. मात्र, हे दोन्हीही बहिण-भाऊ असलेले रूग्ण ठणठणीत बरे होवून आज दुपारी घरी परतले आणि त्यांच्या शेजाऱ्यांनी त्यांचे टाळ्या वाजवून स्वागत केले. विभागीय क्रीडा संकुलाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर या रूग्णांचा बंगला आहे. भाऊ पुण्याहून परतल्यानंतर त्याला कोरोना असल्याचे निदान झाले आणि त्याचदरम्यान बहिणीलाही लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ हा परिसर सील केला आणि खबरदारीचे उपाय केले. मात्र, या काळात परिसरातील लोकांचे दैनंदिन जगणे मुश्‍कील झाले होते. दरम्यान, दोघांवर यशस्वी उपचार झाले आणि आज दुपारी पाऊणच्या सुमारास त्यांचे घरी स्वागत झाले. "आम्ही मोठ्या संकटातून बाहेर पडलो. तुम्ही घरीच रहा, सुरक्षित रहा' असा संदेश त्यांनी दिला.

