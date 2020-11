बेस्टच्या सेवेसाठी गेलेल्या पाच कर्मचाऱ्यांना कोरोना 

गडहिंग्लज (कोल्हापूर) : मुंबई बेस्टच्या सेवेसाठी गेलेल्या येथील एसटी आगारातील पाच कर्मचाऱ्यांचा कोरोना अहवाल पॉझीटीव्ह आला. या सर्वांना शेंद्री माळावरील कोविड काळजी केंद्रात दाखल केले आहे. याशिवाय त्यांच्या संपर्कातील इतर कर्मचाऱ्यांचे स्वॅब तपासणीसाठी घेतले आहेत. वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशानुसार येथील एसटी आगारातील 42 कर्मचारी दीड महिन्यापूर्वी मुंबईला बेस्टच्या सेवेसाठी गेले होते. ही सेवा बजावून सर्व कर्मचारी काही दिवसापूर्वीच आगारात दाखल झाले. त्यावेळी येथील आगारातून मिळणाऱ्या वागणुकीबाबतही या कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याशिवाय सर्व कर्मचाऱ्यांना अलगीकरणाचे पत्र दिले होते. त्याची रजा देण्याची सूचना कर्मचाऱ्यांना केली होती. त्यावर कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त करून अलगीकरण कालावधीची रजा न मांडण्याची मागणी केली आहे. हे पण वाचा - मराठमोळ्या बेळगावच्या सुपुत्राचा अमेरिकेत डंका दरम्यान, 42 पैकी एका कर्मचाऱ्याला अधिक लक्षणे असल्याने त्यांना कोविड केंद्रात दाखल केले होते. त्यांचा अहवाल पॉझीटीव्ह आल्यानंतर संपर्कातील इतर सर्व कर्मचाऱ्यांनी कोविड केंद्रात स्वॅब दिले होते. त्यातील आणखीन पाच जण बाधित आढळले आहेत. पॉझीटीव्ह रूग्णांवरील उपचारासाठी येणारा खर्च एसटी महामंडळाने करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

