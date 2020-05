किणीतील कोरोना तपासणी केंद्र वाऱ्याने उडाले

घुणकी : वादळी वाऱ्यासह जोराच्या पावसात राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी पथकर नाक्‍यानजीक वाहनातील प्रवाशांसाठी उभारलेल्या तपासणी केंद्रावरावरील पत्रे उडून शेतात गेल्याने अक्षरशः उद्‌ध्वस्त झाले. यामुळे केंद्रातील पाच जण जखमी झाले असून, आठ लॅपटॉप, प्रिंटरसह नोंदवह्या खराब झाल्याने केंद्राचे मोठे नुकसान झाले.

पुणे बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरून पुणे मुंबईसह विविध राज्यांतून कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या वाहनचालंकासह प्रवेश करणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी किणी (ता. हातकणंगले) येथील पथकर नाक्‍यावर पत्र्याच्या शेडमध्ये तपासणी कक्ष बुधवारपासून सुरू केला आहे. आज दिवसभर या तपासणी केंद्रात तपासणी सुरू होती. त्यामुळे वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. सायंकाळी अचानक वादळी वाऱ्यासह पावसाने झोडपण्यास सुरवात केली. जोरदार वाऱ्यामुळे तपासणी केंद्रावरील पत्रे आतील कर्मचाऱ्यांसमोर उडाले व नजीकच्या शेतात उडून पडले.

यामध्ये सुरवातीपासून नोंदी असलेल्या वह्या, आठ लॅपटॉप, प्रिंटर खराब झाले. पोलिस उपनिरीक्षक अर्चना हंबीरराव पाटील यांच्यासह पाच कर्मचारी जखमी झाले. त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात नेले. यावेळी अर्धा तास तपासणी यंत्रणा बंद पडली. याचा फायदा घेत सुमारे चाळीस वाहने तपासणी न करता गेली. याचवेळी रांगेत व झाडाखाली उभारलेल्या प्रवाशांची अक्षरशः तारांबळ उडाली. वाहनांसह पथकर नाक्‍यावर प्रवाशांनी आसरा घेतला. यावेळी प्रवाशांत मोठी घबराट पसरली.

वाऱ्यासह पावसाची तीव्रता कमी झाल्यानंतर सव्वासातच्या सुमारास वडगाव पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक प्रदीप काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी पथकर नाक्‍याचे दोन बूथ ताब्यात घेऊन वाहनचालकांसह प्रवाशांची नोंद घेऊन त्यांना सी.पी.आर रुग्णालयात पाठविण्यात आले. इचलकरंजीचे प्रातांधिकारी डॉ. विकास खरात, तहसीलदार प्रदीप उबाळे यांनी घटनास्थळाला भेट देऊन कंत्राटदारास नवीन तपासणी केंद्रासाठी मंडप उभारणीच्या सूचना दिल्या. भक्कम शेडची गरज

तपासणीसाठी उभारलेल्या केंद्राचे शेडच वादळी वाऱ्याने उडून गेल्याने केंद्रातील तपासणीचे साहित्याचे नुकसान झाले. सुदैवाने प्राणहानी झाली नाही. आता नवीन शेड उभारताना भक्कम शेड उभारण्याची गरज आहे.

तपासणी न करता गेलेल्यांची माहिती घेणार

निसर्गाने धारण केलेल्या रौद्ररूपावेळी वादळी वाऱ्यासह पाऊस सुरू असताना सुमारे चाळीस वाहने तपासणी न करता निघून गेली, मात्र ही वाहने पथकर नाक्‍यावरील सी.सी.टी.व्ही.मध्ये कैद झाली आहेत. या आधारे त्यांची माहिती घेतली जाणार असल्याचे समजते.

