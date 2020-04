कासेगावच्या 'त्या' रुग्णाच्या अतिसंपर्कातील ९ जणांचे कोरोना अहवाल निगेटिव्ह...

नेर्ले (सांगली) - वाळवा तालुक्यातील कासेगाव येथील त्या रुग्णाच्या अतिसंपर्कातील ९ जणांचे कोरोना अहवाल निगेटिव्ह आल्याची माहिती कासेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.राजेंद्र भिसे यांनी दिली. हे रिपोर्ट रात्री उशिरा प्राप्त झाले.कासेगाव ता.वाळवा येथे कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडल्यानंतर आज तिसऱ्या दिवशी आरोग्य व ग्रामप्रशासनाने त्या व्यक्तीच्या घराभोवती चा २०० मीटर चा परिसर "रेड झोन" एरिया घोषित केला आहे.तो खबरदारी म्हणून सील करण्यात आला आहे.तर कासेगाव च्या एक किलोमीटर चा एरिया "बफर झोन" म्हणून घोषित केला असल्याची माहिती वैद्यकीय अधिकारी डॉ राजेंद्र भिसे यांनी दिली.ग्रामप्रशासनाने दवाखाने व मेडिकल सुविधा सोडून सर्व दुकाने व व्यवहार बंद होते.कासेगाव मध्ये कोरोना बाधित रुग्ण सद्या कराड येथील कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये दाखल आहे.शेजारच्या गावांनी देखील तीन दिवसांचे लॉक डाऊन केले आहे. वाचा - शिराळाकरांना दिलासा : 25 पैकी 18 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह कासेगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत पुढील १४ दिवस परिसरातील लोकांचे आरोग्य सर्व्हे होणार आहे.काल सायंकाळ पर्यंत १३१७८ लोकसंख्या पैकी रेड झोन एरियातील एकूण ५०० घरातील २६०० लोकांची आरोग्य सेवक व आशा स्वयंसेवीका,मदतनीस यांचे माध्यमातून प्राथमिक तपासणी पूर्ण झाली आहे.बफर झोन मधील कासेगाव सह बाजूच्या येवलेवाडी फाटा,दंड भाग,चौंडेश्वरी मळा, दगडी मळा आदी भागातील लोकांची प्राथमिक माहिती घेणे सुरू आहे.या आधीच ७०लोकांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे.बाहेरून येणाऱ्या लोकांच्यावर कासेगाव पोलिसांची नजर आहे.गावात शुकशुकाट आहे.त्या रुग्णाच्या कुटुंबातील लोकांचे अहवाल निगेटिव्ह आल्याने कासेगाव परिसरात आनंदाचे वातावरण आहे.आरोग्य विभाग व ग्रामप्रशासन यांच्यावरील ताण कमी झाला असला तरी कोरोनाचा धोका अजून आहे त्यामुळे लोकांनी पुढील आदेश येइपर्यंत हालचाली करू नये अन्यथा त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असे ग्राम प्रशासनाने सुनावले आहे.आहे.सरपंच किरण पाटील,उपसरपंच दाजी गावडे, ग्रामविकास अधिकारी राहुल सातपुते,जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष देवराज पाटील,तलाठी तानाजी पवार,सहायक पोलिस निरीक्षक सोमनाथ वाघ यांचेसह ग्रामपंचायत चे सदस्य व कर्मचारी विशेष परिश्रम घेत आहेत.

त्या व्यक्तिच्या कुटुंबातील ९ सदस्यांचे अहवाल निगेटिव्ह आले असले तरी आरोग्य विभाग मार्फत सर्व्हे सुरू आहे. तो पूर्ण होईल.लोकांनी बाहेर पडू नये अजून धोका कायम आहे .स्वतःची काळजी घ्यावी. - डॉ राजेंद्र भिसे ,प्राथमिक आरोग्य केंद्र कासेगाव

