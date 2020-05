सीपीआरमधील 98 जणांचे कोरोना अहवाल निगेटिव्ह

कोल्हापूर : सीपीआर कोरोना रुग्णालयात आज दिवसभर 246 व्यक्तींची तपासणी झाली. यात 20 नवीन रुग्ण दाखल झाले. नवे-जुने मिळून 184 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. तर दिवसभरात 98 व्यक्तींचे स्वॅब तपासणी अहवाल निगेटिव्ह आले. एकूण सात कोरोनाग्रस्तांवर उपचार सुरू आहेत. सर्वांची प्रकृती स्थिर आहे, अशी माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली.

सीपीआर कोरोना तपासणी व उपचार कक्षात दिवसभरात 246 व्यक्‍तींची तपासणी झाली. सर्व व्यक्ती जिल्ह्यातील आहेत. यात ज्यांना सर्दी, खोकला, ताप, घसा दुखीसह अन्य काही आजारांची लक्षणे आहेत. अशा व्यक्तींना कोरोना विलगीकरण उपचार कक्षात दाखल केले आहे. त्यांचे स्वॅब तपासणीसाठी मिरजेच्या शासकीय विषाणू परीक्षण प्रयोगशाळेकडे पाठविले आहेत.

कसबा बावडा मराठा कॉलनीतील 63 वर्षीय महिला कोरोना मुक्त झाली. मात्र त्यांना न्युमोनिया सदृश लक्षणे असल्याने अजूनही त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यांना प्रकृती सुधारल्यानंतर डिस्चार्ज मिळणार आहे.

या शिवाय मुंबईहून कर्नाटककडे कंटेनरमधून प्रवास करणारे जिल्ह्या बाहेरील एक पुरुष व महिला असे दोघे, उचत (ता. शाहूवाडी) येथील महिला, मुंबईवरून नुकताच आलेला 36 वर्षीय युवक व भुदरगडमधील करोनाबाधित व्यक्तींची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली. ते विद्यार्थी क्वॉरंटाईन

कोटा राजस्थान येथून आलेल्या विद्यार्थ्यांची कोरोना तपासणी झाली आहे. यात खबरदारीची भाग म्हणून काहीचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठवलेले आहे. मात्र त्यांच अहवाल आज रात्री नऊ वाजेपर्यत आलेला नव्हता. या सर्व विद्यार्थ्यांना क्वॉरंटाईन केले आहे. सर्वांची प्रकृती स्थिर आहे.



Web Title: Corona reports of 98 people in CPR were negative