जिल्ह्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या होतेय कमी

कोल्हापूर : जिल्ह्यात आज दिवसभरात दोन नवीन कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले; तर 3 व्यक्ती कोरोनामुक्त झाले. जिल्हाभरात 731 व्यक्ती बाधित होत्या. यातील 674 व्यक्ती कोरोनामुक्त झाल्या आहेत तर एकूण 49 कोरोनाबाधितांवर शासकीय रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. जिल्ह्यातील सहाहून शासकीय रुग्णालयात बाहेरगावावरून आलेल्या व्यक्तींची दोन दिवसांपूर्वी आरोग्य तपासणी झाली होती. त्याचे अहवाल आज प्राप्त झाला आहेत. यात 174 व्यक्तींचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत तर दोन व्यक्ती पॉझिटिव्ह आल्या. यात गडहिंग्लज व राधानगरी तालुक्‍यातील प्रत्येकी एकाचा समावेश आहे. आज दिवसभरात बाहेरगावावरून आलेल्या 170 व्यक्तींचे स्वॅब घेतले आहेत. गेल्या 15 ते 20 दिवसांत सीपीआर रुग्णालयासह अन्य शासकीय रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या कोरोनाग्रस्तापैकी तीन व्यक्ती कोरोनामुक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या आणखी कमी होत असून सध्या फक्त 49 कोरोनाग्रस्तावर उपचारार्थ आहेत. अशी माहिती वैद्यकीय सूत्रांनी दिली. तालुकानिहाय कोरोनाग्रस्त

आजरा 76, भुदरगड 71, चंदगड 75, गडहिंग्लज 86, गगनबावडा 6, हातकणंगले 11, कागल 57, करवीर 21, पन्हाळा 27, राधानगरी 68, शाहूवाडी 180, शिरोळ 7, इचलकरंजी 11, कोल्हापूर शहर 26, अन्य राज्यातील 9. - एकूण--- 731

- कोरोनामुक्त----674

- मृत्यू ------------------8

- सध्या उपचार घेणारे 49



Web Title: corona victims in the district is decreasing