देशात साखर हंगामाला वेगवान प्रारंभ; १४९ कारखान्यांची पेटली धुराडी

कोल्हापूर : देशात साखर हंगामाचा वेगवान प्रारंभ झाला आहे. ५ नोव्हेंबरअखेर देशपातळीवर १४९ साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू झाला. गेल्या वर्षी याच तारखेला फक्त ३९ कारखाने सुरू होते. उसाचे एकूण गाळप ५ ४.६१ लाख टन झाले आहे. ते गेल्या वर्षीच्या या तारखेला झालेल्या गाळपापेक्षा ४१.७५ लाख टनाने अधिक आहे. साखरेचे आजतागायत झालेले ४.२५ लाख टनाचे उत्पादन हेही गतवर्षीच्या उत्पादनापेक्षा ३.२० लाख टनाने जास्त आहे. देशपातळीवरचा साखर उतारा ७.८२ टक्के असून तो गतवर्षीच्या उताऱ्यापेक्षा ०.३८ टक्‍क्‍याने कमी आहे. ऊस गाळपात महाराष्ट्राने आघाडी घेतली असून ६१ कारखान्यांमध्ये गाळप सुरु झाले आहे. त्यातून ५ नोव्हेंबर अखेर २३.५७ लाख टन उसाच्या गाळपातून सरासरी सात टक्के उताऱ्याने नव्या साखरेचे १.६५ लाख टन इतके उत्पादन झाले आहे. हंगाम अखेर महाराष्ट्रातून इथेनॉलसाठी वळविण्यात आलेल्या साखरेची अंदाजित मात्रा लक्षात घेता निव्वळ साखरेचे ९५ लाख टन उत्पादन अपेक्षित आहे. जे गेल्या वर्षीच्या ६१.७१ लाख टनापेक्षा ३३.३० लाख टनाने वाढण्याचे अनुमान आहे.

कर्नाटकात १८ कारखाने १५.६१ लाख टन ऊस गाळप व सरासरी ८.६५ टक्के ऊता-याने १.३५ लाख टन नवे साखरेचे उत्पादन केले आहे. हंगामाअखेर कर्नाटकातून ४३ लाख टनाचे नवे साखर उत्पादन होण्याचा अंदाज असून ते गेल्या वर्षीच्या ३५ लाख टनापेक्षा आठ लाख टनाने जास्त होण्याची शक्‍यता आहे. हेही वाचा- वायू प्रदूषण रोखण्याचे आव्हान; ‘निरी’च्या सूचनांचा आराखडा तयार - १०७.१८ लाख टनाची शिल्लक साखर व त्यात नव्या ३११ लाख टनाची भर पडल्यावर विक्रमी ४१८.१८ लाख टन साखर होईल. स्थानिक खप २६० लाख टन होणार असला, तरी किमान ५० ते ६० लाख टनाची निर्यात गरजेची आहे. यासाठी साखर कारखाना महासंघाने पाठपुरावा सुरू केला. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी पुढील आठवड्यात सहकारी व खासगी साखर उद्योगातील प्रमुखांबरोबर संवाद साधण्यासाठी बैठकीचे नियोजन आहे.

- प्रकाश नाईकनवरे, व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ संपादन - अर्चना बनगे

