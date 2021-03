कोल्हापुरात इतक्या नागरिकांनी घेतली कोविड प्रतिबंध लस

कोल्हापूर : जिल्ह्यात कोविड प्रतिबंध लसीकरणच्या पहिल्या टप्प्यात पहिल्या टप्प्यातील 11 हजार 413 तर दुसऱ्या टप्प्यातील 874 नागरिकांनी लस घेतली. आज अखेर जिल्ह्यात एकूण पहिल्या टप्प्यातील 1 लाख 20 हजार 504 दुसऱ्या टप्प्यातील 13 हजार 680 नागरिकांनी डोस घेतले.जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्तापर्यंत करवीर तालुक्यात 41636, तर सर्वात कमी गगनबावडा तालुक्यात866 नागरिकांनी लस घेतली आहे. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात सात लाख 30 हजार 49 नागरिकांना लस देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये आरोग्य विभागात विभागाशी संबंधित काम करणारे 38 हजार 256 फ्रन्टलाइन वर्कर 29 889 45 ते 60 वयोगटातील विविध आजाराने ग्रस्त असलेले नागरिक एक लाख 52 हजार 948 तर 60 वर्षावरील नागरिकांना 5 लाख 9 हजार इतकी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. हेही वाचा- कोल्हापूर : इचलकरंजीत कामगारावर धारदार शस्त्राने खुनी हल्ला; हल्लेखोर पसार तालुका निहाय आज अखेर पहिला डोस घेतलेल्या नागरिकांची संख्या पुढील प्रमाणे: आजरा 4272,भुदरगड 4593, चंदगड 5964 ,गडहिंग्लज 8386, गगनबावडा 866, हातकणंगले 18274 ,कागल 4905 करवीर 41636, पन्हाळा 6397, राधानगरी 10231, शाहूवाडी 6375 शिरोळ 8605. संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: Covid prevention vaccine taken by so many citizens in Kolhapur