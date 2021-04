कुटुंबाच्या आक्रोशाने मन हेलावले; कोडोलीत दोन शाळकरी मुलांचा बुडून मृत्यू

कोडोली (कोल्हापूर) : रंगपंचमी खेळून पोहायला विहिरीत गेलेल्या दोन शाळकरी मुलांचा विहिरीत बुडून दुर्दैवी मृत्य झाला आहे. शिवराज कृष्णात साळोखे (वय १४) व शुभम लक्ष्मण पाथरवट (वय १५) (रा. वैभव नगर कोडोली ता. पन्हाळा) अशी या दोघांची नावे आहेत. याबाबत घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी, वैभव नगर येथील शाळकरी चार ते पाच मुले रंगपंचमी खेळून जवळच असलेल्या बामनांचा माळा येथील गजानन कापरे यांच्या विहिरीत सकाळी दहाच्या सुमारास पोहण्यास गेली होती. त्यावेळी विहिरीत सुमारे तीस ते चाळीस फूट पाणी होते. पोहताना शिवराज व शुभम हे पाण्यात बुडू लागले. हे पाहताच सोबत आलेल्या मुलांनी ही घटना घरात सांगितली. घरचे व शेजारी तात्काळ विहिरी जवळ गेले असता त्यांना विहिरी शेजारी दोघांच्या चपला, कपडे असल्याचे लक्षात आले. पण दोघे पाण्यात दिसत नव्हते. त्यांनी आरडा ओरड केल्याने नागरिक तेथे जमा झाले. स्थानिक नागरिकांनी पाण्यात उडी मारून मुलांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ते सापडले नाहीत. हेही वाचा - सध्या सर्वत्र चर्चेत असलेले परमबीर सिंह हे आता भाजपचे डार्लिंग दुपारी अडीचच्या सुमारास कोल्हापूर व्हाईट आर्मीचे निखिल लंबू व अजिंक्य सातपुते तसेच गनिमी कावाचे प्रदीप पाटील, प्रवीण पाटील, शरद भोसले, सागर मोरे तसेच स्थानिक नागरिक शशिकांत नलवडे, नथुराम तेली, संतोष निपाणिकर, संदीप सांगलेकर, शैलेंद्र सांगलेकर, सुहास जगताप, बाळू जंटली यांच्या प्रयत्नाने गळाच्या साहाय्याने दुपारी पावणे तीनच्या सुमारास शुभम याचा तर तीनच्या सुमारास शिवराज याचा मृतदेह बाहेर काढण्यात त्यांना यश आले. या ठिकाणी कोडोलीचे मंडल अधिकारी अभिजित पवार व तलाठी अनिल पोवार, कोतवाल सिराज आंबी, उपसरपंच निखिल पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य माणिक मोरे, बाजीराव केकरे, कोडोली पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक दिनेश काशिद उपस्थित होते. कोडोली उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदन करून मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. घटनास्थळी नातेवाईकांचा आक्रोश मन हेलावणार होता.

