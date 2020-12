तलवारीने केक कापून वाढदिवस साजरा करणारे तीन बहाद्दर जेरबंद

जयसिंगपूर (कोल्हापूर) : येथील राहूल रामकृष्ण कांबळे व राहुल अरुण पवार या दोघांनी बेकायदेशीर शस्त्रे बाळगून समाजात दहशत माजवून तलवारीने केक कापून वाढदिवस साजरे करत सर्वसामान्य लोकांना दादागिरी करून त्यांचेकडून पैसे उकळविणे व यासह विविध दहशती निर्माण केल्याने जयसिंगपूर पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा दाखल केला आहे. राहूल रामकृष्ण कांबळे, राहुल अरुण पवार, फकीरचंद साबू पाथरवट व इतर १४ ते १५ साथीदारांनी सोमवारी रात्री एकत्र येउन ५२ झोपडपट्टी परिसरात वाढदिवस साजरा करत असताना, त्यांनी बेकायदेशीरपणे तलवार स्व:ताचे कब्जात बाळगून त्या तलवारीने वाढदिवसाचा केक कापला. तसेच त्याचे फोटो सोशल मीडियावर प्रसारित करुन जनतेमध्ये त्यांची दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. हेही वाचा - दु्र्दैव! जन्माआधीच मायलेकराची झाली ताटातुट ; पाच महिन्याची गर्भवती अपघातात ठार - त्यांचेकडे शस्त्रे आहेत, हे सर्वसामान्य जनतेला समजावे याकरिता त्यांचे वाढदिवसाचे वेळी तलवारीने केक कापून स्वत:चे वाढदिवस साजरे करून दहशत निर्माण केल्याप्रश्नी पोलिसांनी कारवाई करून गुन्हा दाखल केला आहे. रामकृष्ण कांबळे, राहुल अरुण पवार, फकीरचंद साबू पाथरवट यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक प्रमोद वाघ करीत आहेत. संपादन - स्नेहल कदम

