भाऊबंदकीतील दोन राजकीय गटांत झालेल्या मारामारीत एकजण जखमी

कसबा तारळे (कोल्हापूर) : करंजफेण (ता. राधानगरी) येथे भाऊबंदकीतील दोन राजकीय गटांत सकाळी मारामारी होऊन एक जण जखमी झाला. संतोष सखाराम वागरे, असे त्याचे नाव असून, राधानगरी पोलिसांत परस्परविरोधात फिर्यादी दाखल झाल्या आहेत. राधानगरी पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : विशाल वागरे याने दिलेल्या फिर्यादीनुसार सकाळी साडेआठच्या सुमारास गावातील विठ्ठलाई महिला दूध संस्थेत दूध संकलन सुरू असताना विशाल मधुकर वागरे दूध घालण्यास गेले असता संस्थेविरोधात जिल्हा कार्यालयाकडे तक्रार का केलीस, असा जाब विचारीत या दूध संस्थेत दूध घालायचे नाही, अशी ताकीद अनुपम आनंदराव वागरे याने दिली. या वेळी तेथे असलेल्या संतोष वागरे याने आम्ही संस्थेचे सभासद असून, आम्हाला दूध घालण्यास तुम्ही रोखणारे कोण, असा जाब विचारताच अनुपम वागरे याने लोखंडी गजाने मारहाण केली. तसेच बंडोपंत वागरे, सीताराम वागरे व आनंदराव वागरे यांनीही मारहाण केली. हेही वाचा - एक बॉल हवेत उडवला त्यातही फडणवीस झेल बाद झाले बंडोपंत वागरे यांनी त्याविरोधात दिलेल्या फिर्यादीनुसार आपण दूध संकलन करत असताना कालच्या किरकोळ वादाचे कारण काढून संतोष वागरे व प्रवीण सदाशिव वागरे यांनी दूध संस्थेत येऊन शिवीगाळ करीत काठीने मारहाण केली. तसेच विशाल वागरे, पांडुरंग वागरे व मधुकर वागरे यांनीही शिवीगाळ केली. पोलिस निरीक्षक उदय डुबल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सहायक फौजदार कांबळे व पाटील पारखे करीत आहेत.

Web Title: crime cases in kolhapur family matter and attack from each other