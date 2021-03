तरुणावर खंडणी मागितल्याचा गुन्हा

गडहिंग्लज : इन्स्टाग्रामवर एका अल्पवयीन मुलीशी ओळख वाढवून तिच्याकडून 1 लाख 33 हजार रुपये खंडणी उकळल्याची तक्रार संबंधित मुलीच्या आईने पोलिसांत आज दिली. यावरून कोल्हापूरच्या यादवनगरमधील एकाविरुद्ध येथील पोलिसांनी खंडणीचा गुन्हा दाखल केला. गेल्या चार महिन्यापासून 8 मार्चअखेर दरम्यान हा प्रकार घडला. पोलिसांनी सांगितले, येथील संबंधित तेरा वर्षीय मुलगी सहावीत शिकते. इन्स्टाग्रामवर तिची कोल्हापुरातील एकाशी ओळख झाली. या ओळखीचे रुपांतर दोघांचाही मोबाईलवरील संभाषणात झाले. संबंधित संशयित हा मुलीच्या मोबाईलवर सातत्याने अश्‍लिल बोलणे व मेसेज करीत होता. पाठलाग करून तिच्याशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. तसेच तिला बदनामीची धमकीही देऊ लागला. अशी वारंवार भीती घालून संशयिताने आतापर्यंत मुलीकडून गडहिंग्लज शहरात विविध ठिकाणी 1 लाख 33 हजार रुपये खंडणी उकळली आहे. याप्रकरणी नातवाइकांच्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास पोलिस करीत आहेत. संपादन ः रंगराव हिर्डेकर

