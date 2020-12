एका हाताने लढणारा 'बाजीराव' परत संकटात !

कोल्हापूर : एखाद्या कष्टकरी माणसाच्या वाट्याला संकटे तरी किती यावी अन् त्या व्यक्तीने सोसावं,भोगावं तरी किती? महापालिकेत सफाई कामगार म्हणुन काम करणारे बाजीराव साठेच्या आयुष्यातील संकटांची श्रृंखला संपत नाहीय. दोन वर्षांपूर्वी कचरा भरताना बोटाला टोचल्याने हाताला गॅंगरीन झालं व एक हात काढावा लागला.आता परत काम करताना त्यांच्या दोन्ही पायात संसर्ग झाल्याने सीपीआर रुग्णालयात शस्त्रक्रिया झाली आहे. जीवावर ओढावलेल्या या नव्या संकटामुळे ते परत चिंतातुर झाले आहेत. बाजीराव गेली ३० वर्षे महापालिकेत इमाने इतबारे आपली स्वच्छतेची सेवा बजावत आहेत. उजवा हात गेला तरी त्यांनी डाव्या हातानेच कोल्हापुरातले रस्ते त्यांनी स्वच्छ केले कोरोना काळात ही आपली सेवा बजावली.त्यांच्या पत्नी विमल यांची दृष्टी गेलीय. पतीला हात नाही अन्‌ पत्नीला दृष्टी नाही. हा अपंग संसार हाकायचा कसा? असा प्रश्न या जोडप्यापुढे होता.तोवर दुसरे संकट त्यांच्या समोर आ वासुन उभारले आहे. ( व्हिडिओ पाहा... ) चार दिवसापुर्वी बाजीराव काम करत असताना पायांना काही तरी ठेस लागल्याचे निमित्त झाले. दुसऱ्या दिवशी मात्र अंगात ताप भरुन आला,पाय सुजले,ठणकु लागले.त्यांनी त्वचा रोग तज्ञांकडे धाव घेतली पण त्यांनी सीपीआरला जाण्याचा सल्ला दिला.तपासणी केली असता 'सेल्युलायटेस' नावाच्या संसर्ग आजाराचे निदान झाले.काल रात्री त्यांच्या दोन्ही पायांच्या वर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे.एक हात तर आधीच गेलाय आता पाय ही गमवावे लागले तर जगायचं कसं ? या प्रश्नाने ते आणि त्यांच्या पत्नी हादरुन गेले आहेत. बाजीरावांची भाबडी आशा.... दै.सकाळने काही दिवसापुर्वी बाजीरांवाची संघर्ष कथा प्रसिद्ध केली होती.परंतु महापालिका प्रशासन तसेच लोकप्रतिनिधींनी याकडे लक्ष दिले नाही. पण हार न मानता बाजीरावांनी काम सुरू ठेवलं, पत्नीला आधार दिला. घराच्या दुरुस्तीसाठी, उपचारांसाठी कर्जाचा बोजा डोक्‍यावर आहे; पण जगणं, लढणं मात्र सुरूच ठेवलं मात्र आज परत नवे संकट त्यांच्यावर कोसळले आहे.

Web Title: crises in the life of Bajirao Sathe works in Municipal Corporation kolhapur