कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या पहिल्याच दिवशी माजी अध्यक्ष व संचालक अरुण डोंगळे, विश्‍वास पाटील, वसंत खाडे यांच्यासह सात उमेदवारांचे 12 अर्ज दाखल झाले. या सर्वच उमेदवारांनी शक्तिप्रदर्शन करत अर्ज दाखल केल्याने पहिल्याच दिवशी अर्ज भरण्यासाठी गर्दी झाली होती. दरम्यान, आज 76 जणांकडून 260 अर्ज नेले आहेत. आज अर्ज दाखल केलेल्या अन्य उमेदवारांत "कुंभी' बॅंकेचे चेअरमन अजित नरके, माजी संचालक बाबासाहेब चौगले, संस्थापक आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे पुत्र शशिकांत व महाबळेश्‍वर शंकर चौगुले यांचा समावेश आहे. "गोकुळ'च्या निवडणुकीसाठी 2 मे रोजी मतदान होत आहे. आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास प्रारंभ झाला. गुरुवारचा मुहुर्त साधत पहिल्या दिवशीच सात उमेदवारांनी 12 अर्ज दाखल केले. सर्वात पहिला अर्ज माजी अध्यक्ष आणि सत्तारूढ गटाचे बंडखोर संचालक विश्‍वास पाटील यांनी दाखल केला. त्यांनी एकाच वेळी चार अर्ज दाखल केले. त्यानंतर श्री. डोंगळे, वसंत खाडे यांचे अर्ज दाखल झाले. कुंभी बॅंकेचे अध्यक्ष अजित नरके यांच्यासोबत माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यासह कार्यकर्ते हजर होते. डोंगळे, खाडे, नरके, चुयेकर यांनी प्रत्येक एक तर बाबासाहेब चौगले व महाबळेश्‍वर चौगुले यांनी प्रत्येकी दोन अर्ज दाखल केले. सुनावणी पुन्हा लांबणीवर

निवडणुकीला स्थगिती मिळावी म्हणून "गोकुळ'ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी आजही झाली नाही. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाचे कामकाज ऑनलाईन सुरू असल्याने ही याचिका सुनावणीला न आल्याचे सांगण्यात आले. यावर आता उद्या (ता. 26) सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. संपादन- अर्चना बनगे

