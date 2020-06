रंकाळ्यावर फिरायला येणाऱ्यांची गर्दी ओसरली 

कोल्हापूर : दुधाळी येथे कोरोनाचे दोन रुग्ण सापडल्यानंतर रंकाळा परिसर हादरुन गेला आहे. या दोन्हींपैकी एक व्यक्‍ती अंबाई टॅंक परिसरात काही वेळासाठी येवून गेल्याचे समजल्यानंतर या भागात महापालिकेने औषध फवारणी केली. त्यामुळे या परिसरात सकाळ-संध्याकाळी फिरावयास येणाऱ्या लोकांची गर्दी मंगळवारी ओसरलेली पहायला मिळाली. कोरोनाचा जिल्ह्यासह शहरात प्रसार वाढला आहे. शहरातील कोरोनाचे रुग्ण वाढले आहेत. सोमवारी शहरातील दुधाळी परिसरातील दोन रुग्ण पॉझिटिव्ह आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. शहराचा गंगावेश पासून रंकाळ्याकडील भाग तसेच बुधवार पेठेचा बराचसा भाग सिल करण्यात आला आहे. दररोज सकाळी व संध्याकाळी या भागात औषध फवारणी सुरु आहे. दोन पॉझिटिव्ह रुग्णापैकी एक रुग्ण अंबाई टॅंक येथे येवून गेल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आरोग्य विभागाने या ठिकाणी औषध फवारणी केली. परिणामी या परिसरातील सर्वच नागरिकांना मोठी धास्ती लागून राहिली. परिणामी संध्याकाळी फिरावयास येणारे बहुतांश लोक फिरकले नाहीत. कोरोनाच्या धास्तीने मंगळवारी देखील सकाळी फिरावयास येणाऱ्या लोकांची गर्दी ओसरलेली पहायला मिळाली. भाजी विक्रेत्यांनीही या भागात भाजी विकण्याऐवजी शालिनी पॅलेश हॉटेलच्या मागे भाजी विक्री केली. दृष्टिक्षेप

- दुधाळी परिसरात कोरोनाचे दोन पॉझिटिव्ह सापडले

- एक रूग्ण अंबाई टॅंक परिसरात येऊन गेला

- फिरायला येणाऱ्यांची गर्दी ओसरली

- गंगावेश पासून रंकाळ्याकडील भाग सील

- परिसरात औषध फवारणी

Web Title: The crowd walk on the Rankala subsided