गर्दी केलीत, बाजार बंद; आता फिरून विका भाजीपाला 

इचलकरंजी : येथील पालिकेने मंगळवारी (ता. 14) भरणारा भाजीपाला बाजार बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ऐवजी फिरून भाजी विक्री करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. आज भाजीपाला बाजारात झालेली गर्दी लक्षात घेऊन कोरोनाचा संभाव्य संसर्ग रोखण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गेल्या 72 तासानंतर आज सकाळच्या सत्रात लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आले. या कालावधीत नागरिकांना भाजीपाला खरेदी व किराणा साहित्य खरेदी करण्यासाठी वेळ देण्यात आली होती. शहरातील विविध 11 ठिकाणी भाजीपाला विक्री करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली होती. मात्र या ठिकाणी आज सोशल डिस्टन्सिंग न पाळता मोठी गर्दी झाली. त्यामुळे कोरोनाचा सामूहिक संसर्ग होण्याचा धोका वाढला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पालिकेने मंगळवारी (ता.14) सकाळच्या सत्रात भरणारा भाजीपाला बाजार बंद करण्या ऐवजी प्रत्येक वार्डात फिरून भाजी विक्री करण्यात मंजुरी देण्यात येणार आहे. यासाठी पालिकेकडून 12 जुलै पूर्वी भाजीपाला विक्रेत्यांनी परवानगी घेण्याची आवश्‍यकता आहे. याची माहिती मुख्याधिकारी संतोष खांडेकर यांनी दिली आहे. दृष्टिक्षेप

- भाजीपाला बाजारात होत होती गर्दी

- 11 ठिकाणी केली होती सोय

- सोशल डिस्टन्सचा उडाला बोजवारा

- प्रत्येक वार्डात फिरून भाजी विक्रीची यापुढे मुभा

- 12 जुलैपुर्वी घ्यावी लागणार विक्रेत्यांना परवानगी संपादन : प्रफुल्ल सुतार

