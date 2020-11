टस्कर हत्तीने भिरकावले काजूचे झाड

आजरा : टस्कर हत्ती चांगलाच आक्रमक झाल्याचे खानापुर ग्रामस्थांना निदर्शनास आले. त्याने येथील शेतकरी राजाराम बाळु देसाई यांचे भले मोठे काजूचे झाड मुळा सकट जमिनीतून उखडून भिरकावले. त्याच्या आक्रमकतेमुळे ग्रामस्थांमध्ये दहशत पसरली असून शेतकऱ्यांनी रात्रीच्या वेळी शेताकडे जाणे बंद केले आहे. दरम्यान, टस्कर हत्तीने ऊस व बांबूच्या पिकाचे नुकसान केले. गेले पाच सहा दिवस टस्कर हत्ती खानापूर, विटे, पोळगाव परिसरात वावरत आहे. दरवर्षी प्रमाणे सुगीच्या दिवसात त्याने या परिसरात फेरफटका मारला असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. चाळोबाच्या जंगलात राहूटीला असलेला टस्कर ऊस व बांबू पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान करीत आहे. चार दिवसांपुर्वी हत्तीने खानापूर परिसरात भात, ऊस, नागली पिकाचे नुकसान केले होते. तो या परिसरात आल्याने शेतकऱ्यांनी घाई गडबडीत भात कापणी व मळणीची कामे उरकली आहेत. त्यामुळे हत्तीने आते ऊस व मेसकाठीचे नुकसान सुरू केले आहे. देसाई यांचे फळी शेतातील काजूचे झाड त्याने सोंडेने उखडले. ते दुरवर भिरकावले. त्याने त्या झाडाचा बुंधा रागाने जमीनीवर आपटला असून तेथे किमान एक फुटाचा खड्डा पडल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. त्याचा हा अवतार बघुन शेतकऱ्यांनी रात्रीच्या वेळी शेताकडे जाणे बंद केले आहे. हत्तीने युवराज जाधव, कृष्णा जाधव यांच्या मेसकाठीचेही नुकसान केले आहे. टस्कराची हुलकावणी

टस्कर जेथे जाईल तेथे वनविभागाचे पथक पाळतीवर आहे, पण टस्कराने या पथकाला गुंगारा देत नुकसान सुरूच ठेवले आहे. तो वनविभागाला सात्तत्याने हुलकावणी देत आहे. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

