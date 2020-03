ब्रेकिंग - कोल्हापुरातील तो मृत्यू कोरोनाने नाहीच.... 

कोल्हापूर - काल सायंकाळी सातच्या सुमारास सीपीआर मध्ये नागाव (ता. हातकणंगले) येथील एका 68 वर्षीय वृद्धाचा मध्ये कोरोना कक्षात मृत्यू झाला त्यामुळे एकच खळबळ तसेच कोरोनाची दहशत निर्माण झाली होती. परंतु त्या व्यक्तीचा मृत्यु कोरोनामुळे झाला नसुन तर न्युमोनियामुळे झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संबंधित रुग्णाचे स्वॅब पुण्याच्या राष्ट्रीय विषाणू संस्थेत पाठवण्यात आले होते. त्याचा तपासणी अहवाल आज आल्याने मृत्यूचे कारण स्पष्ट झाले. त्या व्यक्तीस सर्दी खोकला आणि श्वसनाचा त्रास जाणवू लागल्याने नातेवाईकांनी कोल्हापुरातील एका खाजगी रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर प्रकृती अधिकच खालावल्याने कोरोनाच्या धास्तीने नातेवाईकांनी त्यांना सीपीआर मधील कक्षात दाखल केले होते होते. परंतु का सायंकाळी त्यांचा मृत्यु झाल्याने जिल्ह्यात खळबळ माजली. सध्या जिल्ह्यात एक ही कोरोना संशयीत रुग्ण नाही. त्यामुळे लोकांनी घाबरुन न जाता आरोग्याची काळजी घ्यावी व अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे प्रशासनाकडून आवाहन करण्यात येत आहे.

