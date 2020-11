कोल्हापूर : यंदाच्या दीपोत्सवासाठी कागदी आणि कापडी आकाशकंदिलांना मागणी वाढली आहे. दीडशे ते दोनशे रुपयांपासून दीड हजारांपर्यंतचे आकर्षक आकाशकंदील येथे उपलब्ध असून, बाजारगेट परिसरात खरेदीला गर्दी वाढली आहे. याच परिसरात घाऊक व्यापारीही मोठ्या संख्येने असून, सांगलीबरोबरच कोकण परिसरात मोठ्या संख्येने आकाशकंदील पाठवण्यात आले आहेत. सजावटीसाठीच्या लहान आकाशकंदिलांमध्येही अनेक प्रकारची व्हरायटी उपलब्ध आहे.

दरम्यान, दीपोत्सवाच्या खरेदीउत्सवाला आता उधाण आले असून, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आवश्‍यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर महापालिकेने दंडाच्या कारवाईला प्रारंभ केला आहे. "वसुबारस'दिनी पशुधन संवर्धनाचे आवाहन

यंदाच्या वसुबारसच्या निमित्ताने पशुधन संवर्धनावर भर द्यावा, असे आवाहन पांजरपोळ संस्था व निसर्ग मित्र परिवाराने केले आहे. गुरुवारी (ता.12) हा सण पर्यावरणपूरक उपक्रमांनी साजरा होणार असून, "शिजवलेले अन्न हे गायीचे खाद्य नाही' या विषयावर प्रबोधन केले जाणार आहे. वसुबारसच्या निमित्ताने नैवेद्य देण्याची परंपरा पूर्वापार चालत आली आहे. मात्र, प्रत्येक जनावराला चार-पोटाचे कप्पे असतात. त्यामुळे जनावरांच्या अन्नाचे पचन जंतूद्वारे होत असते. त्यामुळे रवंथ करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची असते. म्हणून जनावरांना शिजलेले अन्न दिल्यामुळे पोटातील जंतू मरून जातात. त्यामुळे त्यांचे अपचन होते. स्नायू शिथिल होतात. ताप कमी होतो व औषधोपचार वेळेत न मिळाल्यास जनावरांचा मृत्यू होतो. त्यामुळे गायीस नैवेद्य खाऊ घालणे हे अशास्त्रीय आहे. त्यापेक्षा त्यांना वाळलेली वैरण, कोरडा चारा, गवत, पेंड, भुसा, गोळी, भरड किंवा पशुखाद्य दिल्यास ते अनेक दिवस गाईंना खाऊ घालता येईल. संस्थेतर्फे वनस्पतीजन्य हळद, कुंकू, अष्टगंध यांची सोय केली आहे. भाविकांनी प्लास्टिकमधून कोणत्याही वस्तू आणू नयेत. कोरडा शिधा पांजरपोळ संस्थेत द्यावा किंवा रोख स्वरूपात देणगी द्यावी. ज्यामधून पशुखाद्य खरेदी करून गो सेवा करता येईल व गायीचे संवर्धन करता येईल. अशी मदत स्वीकारण्याची व्यवस्था पांजरपोळ संस्थेमार्फत केली असल्याचे पांजरपोळ संस्थेचे डॉ. राजकुमार बागल, पशुसंवर्धन चिकित्सलयाचे डॉ. सॅम लुद्रिक व "निसर्गमित्र'चे अनिल चौगुले यांनी सांगितले.



