गुटखा तस्करांचे  हद्दपार प्रस्ताव बारगळले 

कोल्हापूर : गुटखा तस्करी हा समाजविघातक गुन्हा होऊ शकत नसल्याचे कारण पुढे आल्याने अशा तस्करांवर ठेवलेले हद्दपारीचे प्रस्ताव बारगळले आहेत. तुम्ही तस्करी करत जा, गुन्हा दाखल होईल. जामीन मिळाला की पुन्हा तेच काम करण्यास ही मंडळी मोकळी झाली आहेत.

सीमाभागातून तस्करीचे प्रमाण इतके वाढले आहे की गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक सक्रिय असल्याचे अनेकवेळा स्पष्ट झाले. ज्यांची नावे सातत्याने तस्करांच्या यादीत येतात, अशा पाच ते सहा जणांवर हद्दपारीचे प्रस्ताव अन्न, औषध व प्रशासनाने ठेवले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव दिले, मात्र तस्करीचा गुन्हा समाज विघातक कृत्य होऊ शकत नाही, असा तांत्रिक मुद्दा पुढे आला.

राज्य शासनाने सुगंधी तंबाखू, गुटखा उत्पादनावर सात वर्षांपूर्वी बंदी घातली. शेजारी राज्यात कारखाने सुरू राहिल्याने गुटख्याची तस्करी कमी झाली नाही. हाकेच्या अंतरावर असलेली, पण परराज्यात असलेल्या भागातून खुलेआम तस्करी सुरू झाली. मध्यंतरी ज्या वाहनातून तस्करी झाली, अशी वाहने जप्त केली गेली. ज्याच्याकडे गुटखा सापडला त्यांचा परवाना रद्द झाला. सातत्याने कारवाई होऊनही पुढे काही होत नसल्याचे ध्यानात येताच टोळी अधिक सक्रिय झाली. खबऱ्याकडून बातमी मिळाल्यास कारवाई होती. नंतर या तस्करांचा उघडपणे वावर होतो. तस्करी करणारे नेमके कोण आहेत? हे अन्न औषध प्रशासनाने हेरले. रेकॉर्डवरील तस्करांसाठीच हद्दपारीचे प्रस्ताव ठेवले गेले. तहसीलदारांतर्फे नोटिसा पाठविल्या जातात. तस्करांवर हद्दपारीची कारवाई झाल्यास किमान त्यातून पुढचा तरी सावध होईल आणि काही प्रमाणात तस्करीला आळा बसेल या हेतूने कार्यवाही ठेवली होती, मात्र तांत्रिक कारणामुळे बारगळले आहेत. गुटखा तस्करांना पायबंद बसावा, या हेतूने हद्दपारीचे प्रस्ताव ठेवले होते; मात्र गुन्हा समाजविघातक कृत्य होऊ शकत नाही, असा मुद्दा पुढे आहे. किंबहुना तशा आशयाचा अध्यादेश असल्याने प्रस्ताव पुढे सरकू शकला नाही.

- मोहन केंबळकर, सहायक आयुक्त, अन्न, औषध प्रशासन.



