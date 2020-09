अद्ययावत सुविधा असुनही  कोरोना उपचाराच्या मर्यादा स्पष्ट 

कोल्हापूर : जिल्ह्यात कोरोना उपचारावर ऑक्‍सिजनचा पुरवठा मुबलक होऊ शकतो, बेडची संख्याही वाढू शकते, अनेक कोविड सेंटर होतील, पण डॉक्‍टर, नर्स आणि वॉर्डबाय कोठून आणणार? ही मर्यादा ओळखली पाहिजे. केवळ अद्ययावत सुविधा वाढवून चालणार नाही, तर डॉक्‍टरसुद्धा माणूस आहे, याचाही विचार कोरोना महामारीत होणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात डॉक्‍टर, नर्स आणि इतर स्टाफची कमतरता जाणवत आहे. त्यामुळे नियम काटेकोरपणे पाळणे आणि स्वतःला कोणताही आजार होऊ न देणे, हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. जिल्ह्याची लोकसंख्या 42 लाखांपर्यंत आहे. देशांतील हॉस्टस्पॉटच्या यादीत कोल्हापूर जिल्ह्याचा समावेश आहे. रुग्णांना बेड मिळत नाही, ऑक्‍सिजन मिळत नाहीत, अशा अनेक तक्रारी आहेत. प्रत्यक्षात कोल्हापुरातील वैद्यकीय सेवेच्या मर्यादा यातून स्पष्ट झाल्या आहेत. प्रत्यक्षात इतर जिल्ह्यात राज्यात जाणारा ऑक्‍सिजन बंद केला तर कोल्हापूरला तो मिळेल, व्हेंटिलेटर उपलब्ध करता येतील. इतर भौतिक सुविधा निर्माण करता येतील, पण डॉक्‍टर, नर्स आणि वॉर्डबाय कोठून आणणार? हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

जिल्ह्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ पाच-साडेपाच हजार डॉक्‍टर आहेत. त्यातही कोरोनावर उपचार करणाऱ्यांची संख्या मर्यादित आहेत. ऑर्थोपेडिक, स्त्रीरोग तज्ज्ञ, नेत्ररोग तज्ज्ञांकडून कोरोनावरील उपचार केले जात नाही. त्यामुळे ग्राऊंड रिपोर्टवरील माहिती घेतली असता मोजकेच डॉक्‍टर कोरोना रुग्णांवर उपचार करतात. उपचार करणारे मोजकेच

कोरोना रुग्णावर उपचार, व्हेंटिलेटर लावण्यासाठी आणि थेट उपचार करण्यासाठी एमडी फिजिशियन आणि भूल देणारेच डॉक्‍टर लागतात. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारे एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमस डॉक्‍टर इतर उपचार करतात. त्यामुळे डॉक्‍टरांची संख्या पाहता थेट उपचार करणाऱ्यांची संख्या मोजकीच आहे. एमबीबीएस, होमिओपॅथिक, एमडी यासह इतर डॉक्‍टरांची संख्या सुमारे साडेचार ते पाच हजार आहे. यात डोळ्यांचे, स्त्रीरोग तज्ज्ञ असे डॉक्‍टर या कोरोना महामारीत इतर उपचार करीत नाहीत. सध्या वाढत असलेल्या रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांची संख्या नगण्य आहे.

- डॉ. ए. एम. शिर्के, अध्यक्ष कोल्हापूर मेडिकल असोसिएशन. नर्स, वॉर्डबॉय मिळेनात

मल्टिस्पेशालिस्ट हॉस्पिटलमध्ये नर्स आणि वॉर्डबॉय मिळत नसल्याची स्थिती आहे. काहींना दुप्पट, तिप्पट पगार दिला जात आहे. मुळात मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये केरळ आणि इतर राज्यातील नर्स आहेत. धोकादायक स्थिती असल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील वॉर्डबायला कुटुंबीयांकडून नोकरीवर सोडले जात नाही. काही हॉस्पिटलमध्ये कोरोना बरा होऊन झाल्यानंतरही नर्सेस्‌, वॉर्डबॉय पुन्हा ताण-तणावात काम करीत आहेत.

