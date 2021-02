Video : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच 'तिला' दिली फाशी पाहा व्हिडीओ

कोल्हापुरा: दररोज वाढणारा पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस वाढ यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांना फटका बसत आहे. या वाढीला आळा बसावा यासाठी आज कोल्हापुरातील नागरी कृती समितीने पेट्रोल डिझेल आणि गॅस दरवाढीच्या विरोधात अनोखं आंदोलन केरण्यात आले. यावेळी कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असणाऱ्या झाडावर चक्क टू व्हीलरला फाशी देण्यात आली. इंधन दरवाढीच्या विरोधात केलेल्या या आंदोलनाची शहरात जोरदार चर्चा आहे. यावेळी मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमवून सरकार विरोधात घोषणाबाजीही करण्यात आली. संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: diesel petrol against two wheeler agitation in kolhapur