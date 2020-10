पेन्शनसाठी लावावा लागतो रात्रीच नंबर

इचलकरंजी : बॅंक उघडते सकाळी मात्र पेन्शनसाठी नंबर लावावा लागतो रात्री. असे विदारक चित्र इचलकरंजीत आहे. पेन्शनसाठी वृध्द, दिव्यांगाना हालआपेष्टा नित्याचाच झाल्या असून यासाठी बॅंक प्रशासनाने सोयीस्कर नियमावली अंमलात आणणे गरजेचे आहे. शरीर ज्या वयात साथ देत नाही अशा अवस्थेत पेन्शनसाठी वृध्दांना फरफट करावी लागत आहे. नवीन महिना उजाडला की पेन्शनधारकांची ही स्थिती बॅंकेबाहेर दिसते. पेन्शनसाठी पहाटे 5 ते 6 या वेळेत जे पासबुक जमा करतील त्यांना पेन्शनचा लाभ त्याच दिवशी दिला जातो. यासाठी फक्त 500 पेन्शनधारकांची मर्यादा बॅंकेने ठेवली आहे. त्याचा नाहक त्रास वयोवृध्द दिव्यांगाना सोसावा लागत आहे. अनेकजण कल्याण केंद्र सभागृहाच्या मैदानावर रात्री उशिरापर्यंत तसेच भल्या पहाटे पेन्शनसाठी पासबुक नंबरात लावत असल्याचे चित्र आहे. हे सर्व पेन्शनधारकांनी लोकप्रतिनिधींच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर याचा बॅंक प्रशासनाला जाब विचारला गेला. मात्र तांत्रिक बाबींची अडचण असल्याचे बॅंक प्रशासनाकडून सांगितले जाते. शिरोळ, हातकणंगले तालुक्‍यातील सुमारे 15 हजार पेन्शनधारकांना शहरातील केडीसी बॅंकेच्या दोन शाखांमधून पेन्शनचे वाटप होते. शहरालगतच्या ग्रामीण भागातून पेन्शनच्या आशेने वयोवृध्द दिव्यांग नागरिक पहाटेपासूनच बॅंकाबाहेर रांगा लावतात. बॅंक कामकाजाच्या चौकटीत राहून पेन्शन वाटपासाठी विशिष्ठ कालावधीसह सोयीस्कर नियमावली असणे गरजेचे आहे. तरच पेन्शनधारकांची होणारी धावपळ थांबेल. एटीएम कार्डद्वारे पेन्शन द्यावी

पेन्शनधारकांना सोयीची वेळ बॅंकेचे दिली पाहिजे. सकाळी 7 ते 9 या कालावधीत पेन्शनसाठी नंबर लावण्यासह विशिष्ट गावानुसार पेन्शनचे वाटप करावे. बॅंकेत होणारी गर्दी कमी करून पेन्शनधारकांना एटीएम कार्डद्वारे पेन्शन उपलब्ध करून द्यावी.

- राजू बोंद्रे, नगरसेवक सोयीचे नियम केले जातील

महिन्याच्या कोणत्याही दिवशी पेन्शनचा लाभ पेन्शनधारकांना मिळतो. येथून पुढे तांत्रिक बाबी विचारात घेऊन पेन्शनधारकांची होणारी धावाधाव थांबवली जाईल आणि सोयीचे नियम केले जातील.

- दिपक रावळ, शाखा अधिकारी केडीसी बॅंक संपादन - सचिन चराटी kolhapur

