"स्टार्टअप कट्ट्या'वर आज डॉ. अपूर्वा जोशी यांच्याशी "फॉरेन्सिक अकाउंटिंग'वर चर्चा

कोल्हापूर, ः तरुण फॉरेन्सिक अकाउंटंट आणि रिस्क प्रो, माईंड अ रीडर आणि क्विकहिल टेक्‍नॉलॉजिससारख्या प्रायव्हेट आणि लिस्टेड कंपनीच्या संचालिका, महिला उद्योजिका डॉ. अपूर्वा जोशी यांच्याशी "स्टार्टअप कट्ट्या'वर गप्पा मारण्याची संधी उद्या (शनिवारी) मिळणार आहे. ओपेक्‍स स्टार्टअप एक्‍सेलरेटर आणि सकाळ माध्यम समूह यांच्या संयुक्त विद्यमाने "स्टार्टअप कट्टा' या ऑनलाईन चर्चासत्राचे तिसरे पुष्प डॉ. अपूर्वा जोशी गुंफणार आहेत. सायंकाळी सात वाजता ओपेक्‍स मीडिया या यूट्यूब चॅनेलवर हा एपिसोड पाहता येणार आहे.

दर शनिवारी प्रसारित होणाऱ्या "स्टार्टअप कट्ट्या'च्या निमित्ताने उद्योग क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींशी संवाद साधला जातो. या निमित्ताने त्यांचे अनुभव नवउद्योजकांना ऐकण्याची संधी मिळते आणि स्टार्टअप सुरू करताना त्यांना या अनुभवाच्या शिदोरीचा नक्कीच फायदा होतो. डॉ. अपूर्वा जोशी सुप्रसिद्ध लेखिका रश्‍मी बन्सल यांच्या "अराईज' व "अवेक' या पुस्तकात समाविष्ट झालेल्या एकमेव महिला उद्योजिका आहेत. सध्याच्या काळात फॉरेन्सिक अकाउंटिंगमध्ये बऱ्याच जॉब आणि बिझनेसच्या संधी आहेत. याबाबत मार्गदर्शन डॉ. अपूर्वा जोशी "स्टार्टअप कट्टा' मध्ये करणार आहेत. त्या सध्या इंग्रजी आणि मराठी दैनिकांमध्ये स्टार्टअपविषयी लेखन करतात. तसेच स्टार्टअपसाठी मेन्टॉरिंगसुद्धा करतात. कार्यक्रमाच्या शेवटी विचारलेल्या तीन प्रश्‍नांची उत्तरे देणाऱ्यास "प्लॅन बी स्टार्टअप गाईड' मिळणार आहे.

Web Title: Discussion on "Forensic Accounting" with Dr. Apoorva Joshi on "Startup Katta" today