कोल्हापूर : "डॉक्‍टर येतात का... तपासतात का... जेवण कसे आहे.. नाश्‍त्यामध्ये काय देतात.. काही अडचण आहे का.. समाधानी आहात ना..' अशा शब्दात जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी आज अचानकपणे सीपीआरला भेट देवून थेट बाधित रुग्णांशी संवाद साधत वस्तुस्थिती जाणून घेतली. सायंकाळी सातच्या सुमारास देसाई यांच्यासह महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांची वाहने नेहमीप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात न जाता अचानकपणे दसरा चौकाकडे वळली. काही वेळातच ती वाहने सीपीआरमध्ये दाखल झाली. याठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. आरती घोरपडे या व्हीसीमध्ये सहभागी झाल्या होत्या. याठिकाणी त्यांच्याशी चर्चा करुन श्री. देसाई आणि डॉ. कलशेट्टी यांनी डॉ. अनिता सैबन्नावर आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बी.सी. केम्पीपाटील यांच्यासोबत अतिदक्षता विभाग, हिमो डायलेसिस विभाग, ट्रॉमा सेंटर आदींची पाहणी करुन उपचार घेत असणाऱ्या कोरोना रुग्णांशी थेट संवाद साधला. रुग्णालयामार्फत देण्यात येणाऱ्या सुविधा, उपचार आणि जेवणाचा दर्जा याबाबत सविस्तर माहिती एका पुरुष आणि महिला रुग्णांकडून जाणून घेतली. नाश्‍त्यासह योग्य आहार पुरवला जात असून डॉक्‍टरांकडून वैद्यकीय तपासणी करण्यात येत असल्याची समाधानकारक माहिती रुग्णांनी यावेळी दिली. याचवेळी रात्रपाळीसाठी येणाऱ्या परिचारिकांशी डॉ. कलशेट्टी यांनी संवाद साधून त्यांना योग्य ती काळजी घेण्याबाबत सांगितले. रुग्णांचा स्वॅब घेतल्यापासून त्यांच्याबाबत पुढील होणाऱ्या कार्यवाहीबाबत आणि यंत्रणेबाबत जिल्हाधिकारी तसेच महापालिका आयुक्त यांनी यावेळी प्रत्यक्ष भेटीत जाणून घेतल्या. "डायलेसिस'मध्ये अतिदक्षता विभाग करा...

डायलेसिस विभागात अतिदक्षता विभाग करण्याबाबत सूचना करून "महात्मा जोतिराव फुले जीवनदायी' योजनेत समावेश असणाऱ्या रुग्णालयांपैकी खासगी रुग्णालयात या विभागातील रुग्णांना उपचारासाठी पाठविण्याबाबतची सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. कोरोना रुग्णांसाठीची उपचार सुविधा, डॉक्‍टर्स आणि कर्मचारी यांच्यासाठीची आरोग्य सुविधा यासह मनुष्यबळ वाढविण्याबाबतही जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बी. सी. केम्पीपाटील आणि डॉ. सैबन्नावर यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली.

