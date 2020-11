डाॅक्टर जणू देवदूत म्हणूनच धावले; जीवघेण्या प्रसंगातून मातेसह बाळाला वाचविले 

राशिवडे बुद्रुक (कोल्हापूर) - मराठीत एक म्हण आहे 'बाळंतिणीच्या कळा बाळंतीलाच कळतात" केवळ ती माता होणार म्हणून जीवघेणी कळ सोसत असते. अशाच अवेळी सुटलेल्या कळा आणि सहाव्या महिन्यातच 108 रुग्णवाहिकेत झालेली प्रसूती. मातेसह बाळाचा वाचवलेला जीव. हा थरार आजच्या पहाटेने अनुभवला. अवचितवाडी ( ता. राधानगरी) येथील महिलेची सहाव्या महिन्यातील गर्भारपणातून सुटका राशिवडे 108 रुग्णवाहिकेचे डॉक्टर संग्राम शिंदे आणि चालक सचिन भोसले यांनी केली आणि ते देवदूत म्हणूनच त्या मातेला लाभले. घडलं असं अवचितवाडी ही तुळशी खोऱ्यातील अत्यंत दुर्गम परिसरातील वाडी. काल अचानक येथील या महिलेच्या पोटात दुखू लागले. सहावा महिना संपत असल्याने सोळांकूर येथे ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. तिथे डॉक्टरांनी उपचार केले, मात्र वेळेआधीच होणारा रक्तस्त्राव आणि प्रसूतीच्या कळा यामुळे डॉक्टरांनी पुढे जाण्याचा सल्ला दिला. नातेवाईकांनी 108 गाडीला फोन केला. राशिवडे येथे ड्युटीवर असलेले डॉक्टर शिंदेे यांनी सोबत येण्यास तयार असल्याचे सांगितले. पण काहीही करून तिथून गाडीतून महिलेला घेऊन पुढे या आम्ही वाटेत घेतो असा संदेश दिला. राशिवडेतून अंतर तब्बल 25 किलोमीटरचे. अखेर सरवडेच्या पुलाजवळ त्या महीलेला गाडीमध्ये घेतले. डॉक्टर शिंदे यांनी कोल्हापूरचा प्रवास सुरु केला. कोल्हापुरात अनेक दवाखाने शोधले पण कोविंड आणि अन्य कारणामुळे मिळाले नाहीत. अखेर एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये बाळावर आणि सावित्रीबाई फुले दवाखान्यात मातेवर उपचार सुरु आहेत. सेवेशी प्रामाणिकपणा आणि वेळेचे गणित मांडून, प्रसंगावधान राखून डॉ. शिंदे व चालकाने केलेले हे धैर्य एका मातेला आणि बाळाला नवा प्रकाश देऊन गेले आहे. आज पहाटे तीन वाजता हा घटनाक्रम एका माळावर नीरव शांततेत घडला. एकीकडे पहाटेचे तांबडे फुटत असताना दुसरीकडे माता आणि त्या बाळाच्या जीवनातही प्रकाश निर्माण होत होता. हे पण वाचा - विना अट राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश करीत आहे मध्यरात्री आम्ही गेलो आणि वाईट परिस्थितीत मातेला आम्ही ताब्यात घेतले. प्रसंग अत्यंत दयनीय आणि नाजूक होता. सहा महिन्याच्या गर्भारपणात बाळंत होणे आणि मुल जिवंत राहणे हे दुर्मिळ असते. आम्ही प्रयत्न पणाला लावले ते मातेसह बाळाला वाचवण्यासाठी. -डॉ. संग्राम शिंदे संपादन- धनाजी सुर्वे

