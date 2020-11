डोणेवाडीकरांची होडी सहा महिन्यांपासून बंद

नेसरी : नेसरी-डोणेवाडी दरम्यान काशिलिंग मंदिरशेजारी घटप्रभा नदीवर अनेक वर्षांपासून नागरिकांचा होडीतून प्रवास सुरू आहे पाच-सहा महिन्यांपासून होडी बंद असल्यामुळे डोणेवाडीकरांचे हाल होत आहेत. प्रशासनाने तत्काळ लक्ष देउन होडी सुरू करण्याची मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे. डोणेवाडीकरांची साकववजा पुलाची मागणी अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. डोणेवाडीकरांना आजही होडीतून धोकादायक प्रवास करावा लागता आहे. पावसाळ्यात हाल होतात. सध्या डोणेवाडीकरांचा आधार असलेली होडी बंद असून, ती नदीकाठाला पडून आहे. डोणेवाडीकरांना बाजार, शिक्षण, आरोग्य, शेतीविषयक कामांसाठी नेसरीला ये-जा करावी लागते. होडी बंद असल्याने डोणेवाडीकरांना नेसरीत येण्यासाठी हडलगे-तारेवाडी-नेसरी किंवा सांबरे-तावरेवाडी-कानडेवाडी-नेसरी असा आठ कि.मी.चा जादा फेरा पडत आहे. यामुळे वेळ, पैसा वाया जातो आहे. नेसरीकरांची जमीन डोणेवाडीच्या तर डोणेवाडीकरांची जमीन नेसरीच्या हद्दीत येत असल्याने शेतीकांमाबरोबरच सुगीच्या दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. होडीअभावी विद्यार्थी, महिला, रुग्णांना त्रास सहन करावा लागतो. होडी सतत पाण्यात राहिल्याने वारंवार नादुरुस्त होते. घटप्रभा नदीला पूर आल्यास निम्यापेक्षा अधिक शेती पाण्याखाली जाते त्यावेळी होडी चालविणे जिकिरीचे बनते. साकववजा पुलाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधीनी गट-तट बाजूला ठेवून प्रभावी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. डोणेवाडीकर अनेक वर्षापासून धोकादायक होडीचा प्रवास करत आहेत. सध्या होडीसुध्दा बंद असल्यामुळे आठ-दहा कि. मी.जादा फेरा मारून नेसरीशी संपर्क करावा लागतो. अनेक वर्षापासून प्रलंबित साकववजा पुलाची मागणी पूर्ण झाल्यास हा प्रश्‍न कायमचा सुटण्यास मदत होईल.

- संतोष नाईक, ग्रामस्थ, डोणेवाडी संपादन - सचिन चराटी kolhapur

