Video : कोल्हापुरात गाढवासह सत्तर डंपरचा मोर्चा काढला कश्यासाठी ? पाहा व्हिडीओ

शिये (कोल्हापूर) : गौण खनिज यंत्रणे कडून वेठीस धरण्याच्या धोरणाविरुद्ध "मी वडार महाराष्ट्राचा " या संघटनेच्या वतीनेआज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गाढव व डंपर मोर्चा काढला. यामध्ये दगड खाणमालक, स्टोन क्रेशर मालक, डंपर मालक व सर्व खाण व क्रशर कामगार सहभागी झाले होते." मी वडार महाराष्ट्राचा " या संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष शिवाजी आनंदराव पवार यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये सुमारे सत्तर डंपर सहभागी झाले होते. सकाळी अकरा वाजता कडक पोलिस बंदोबस्तात गंगाराम नगर, टोप येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली.शिरोली एमआयडीसी, तावडे हाॅटेल, कावळा नाका मार्गे या मोर्चाने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केले. या मागण्यांसाठी डंपर मोर्चा -गौण खनिज यंत्रणेमधील मुजोर अधिकारी यांचेवर कारवाई करावी

-गौण खनिज परवाने त्वरीत दिली पाहिजे.

-गौण खनिज परवानेची मुदत १ वर्ष करावी. ऑनलाईन रॉयल्टी चलन भरणेस परवाणगी द्यावी.

-गौण खनिज वाहतूक वाहनावरील, मशिनवरील दंडाची कार्यवाही रद्द करावी.

-वडार समाजास पारंपारीक व्यवसायासाठी शासकीय जमीन त्वरीत उपल्बध करून देऊन परवाने मिळावेत.

-गौण खनिज यंत्रणेमधील मुजोर अधिकारी यांचेवर कारवाई करावी,

-गौण खनिज परवाने त्वरीत दिली पाहिजे. गौण खनिज परवानेची मुदत १ वर्ष करावी, ऑनलाईन रॉयल्टी चलन भरणेस परवाणगी मिळावी. संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: Donkey and dumper strike at District Collector office in Kolhapur strike marathi news