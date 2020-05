)डॉ. मीनाक्षी गजभिये वाटेतच अडकल्या, कोल्हापूरचा कार्यभार सोडल्याने पंचाईत

कोल्हापूर ः जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात बदली झाल्याने हजर होण्यासाठी काल तातडीने रवाना झालेल्या डॉ. मीनाक्षी गजभिये यांना कार्यभार न स्वीकारण्याचे आदेश मिळाल्याने त्यांना नाशिकमध्येच रस्त्यावरच थांबावे लागले. जळगावमध्ये पूर्णवेळ अधिष्ठाता हवा, अशी मागणी स्थानिक मंत्र्यांनी केल्याने डॉ. गजभिये यांना हजर होता आले नाही, तत्पूर्वीच त्यांनी कोल्हापूरचा कार्यभार काल (ता. 24) रात्री सोडला आहे.

गेल्या वर्षभरापासून डॉ. गजभिये या येथील राजर्षी शाहू वैद्यकीय महाविद्यालयात अधिष्ठाता पदावर कार्यरत होत्या. दोन दिवसांपूर्वी त्यांची तडकाफडकी जळगाव वैद्यकीय महाविद्यालयात बदली करण्यात आली. त्यांच्या जागी यापूर्वीचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद यांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. डॉ. रामानंद यांच्या नियुक्तीला स्थानिक मंत्री व आमदारांनी विरोध केल्याने त्यांनाही कोल्हापुरात हजर होता आले नाही. त्यामुळे डॉ. गजभिये यांनाच पुढील आदेश येईपर्यंत कोल्हापुरात थांबण्यास सांगण्यात आले होते.

या संदर्भातील पुढील आदेश येण्यापूर्वीच रविवारी (ता. 24) रात्री साडेअकराच्या सुमारास डॉ. गजभिये यांनी कोल्हापुरात कार्यभार सोडला. त्यांचा तात्पुरता कार्यभार डॉ. आरती घोरपडे यांच्याकडे सोपवण्यात आला होता. त्यानंतर जळगावला हजर होण्यासाठी त्या रात्रीच रवाना झाल्या. नाशिकपर्यंत पोचल्यानंतर वरिष्ठ पातळीवरून त्यांना जळगावला हजर न होण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे त्यांना पुढेही जाता येईना आणि कोल्हापूरचा कार्यभार सोडल्याने कोल्हापुरातही येता येईना. या संदर्भात येत्या एक-दोन दिवसांत कोल्हापूर व जळगाव शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अधिष्ठाता पदाबाबत नव्याने आदेश निघण्याची शक्‍यता आहे.



Web Title: Dr. Meenakshi Gajbhiye got stuck on the way,