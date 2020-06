लॉकडाऊनमुळे कामगार गेले रोबो आले मदतीला

कोल्हापूर ः परप्रांतीय कामगार मुळ गावी गेल्यामुळे उद्योगनगरी असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याला कामगारांचा तुटवडा जाणवत आहे. यावर उद्योजकांनी रोबोटिक्‍स यंत्रावर भर देण्याचा उपाय केला आहे. जिल्ह्यात सध्या चार ते पाच टक्के उद्योजकांकडे रोबोटिक्‍स हे तंत्र वापरले जात आहे. वेल्डींग, फिटिंग, पार्ट सुटे करणे यासह अनेक कामे या रोबोटिक्‍सद्वारे केली जात आहेत. हेच तंत्र आता आखणी वाढवून कामगारांचा तुटवडा भरून काढण्याचे नियोजन सुरू झाले आहे.

कोरोना विषाणुमुळे झालेल्या लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यातील सुमारे पन्नास हजारांहून अधिक परप्रांतीय मजूर त्यांच्या मुळ गावी गेले आहेत. ते परत येतील की नाही याबाबत संभ्रमावस्था आहे. अनेकांनी पुन्हा येणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र ते येतील याची खात्री नाही. परिणामी लॉकडाऊन नंतर पुन्हा गती पकडण्यासाठी जिल्ह्यातील उद्योगनगरीत रोबोटिक्‍स यंत्राचा वापर केला जाणार आहे.

जपान मधील सर्वाधिक वेगवान रेल्वेला ज्या कंपनीचे ब्रेक्‍स आहेत, त्या कंपनीकडून दहा-बारा रोबोटिक्‍स आणण्याची प्रक्रीया सुरू झाली आहे. सध्या या उद्योजकाकडे दोन रोबोटिक्‍स यंत्राद्वारे काम सुरू आहे. या रोबोटिक्‍स यंत्रामुळे प्रत्येक काम हे परफेक्‍ट होते. दहा व्यक्तींचे काम एक रोबोटिक्‍स यंत्र करत असल्याचा त्यांचा अनुभव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जपान, युरोप, अमेरिका येथे या पद्धतीचे यंत्र मोठ्‌या प्रमाणात वापरले जात आहे. ज्या ठिकाणी कामगारांचा तुटवडा जाणवतो त्या ठिकाणी रोबोटिक्‍सचा वापर झाल्याचे जगभरात दिसून येते. दहा किलोपासून ते 15 टनापर्यंतचे रोबोटिक्‍स सध्या तयार आहेत. त्यांची किंमत ही पंधरा लाखांपासून वीस कोटींपर्यंत आहे. जिल्ह्यातील काही उद्योजकांनी याचा वापर गेली काही वर्षे सुरू केला आहे. मात्र कोरोना विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे तयार झालेल्या कामगार तुटवड्याच्या काळात हेच यंत्र पर्याय ठरत आहेत ""आमच्या कंपनीमध्ये सध्या दोन रोबोटिक्‍स यंत्र आहेत. रोबोट मानवासारखी सर्व कामे करू शकतो. त्याच्यासाठी केवळ एकदाच एक टिचर आणि प्रोग्रॅमर आवश्‍यक असतो. कामगार टंचाईवर सध्या रोबोटिक्‍स आणि ऍटोमेशन (स्वयंचलीत) हाच पर्याय आहे.'

प्रकाश राठोड, उद्योजक ""आमच्या कंपनीत वेल्डींगसाठी रोबोटिक्‍सचा वापर केला जात आहे. त्याचे काम परफेक्‍ट असते. मनुष्य विरहीत काम होऊ शकते. भविष्यात कामगारांच्या तुटवड्यावर रोबोटिक्‍सचा वापर वाढवावा लागणार आहे.

- दिनेश बुधले, उद्योजक

