शिक्षकांच्या रिक्त पदामुळे शाहूवाडीत शिक्षणाचा बोजवारा उडणार

शाहूवाडी (कोल्हापूर) ः शाहूवाडी तालुका शिक्षण विभागात प्रत्यक्ष वर्गावर अध्यापन करणारे शिक्षक व मुख्याद्यापक यांची एकशे अडतीस तर या विभागावर पर्यवेक्षण करणारे गटशिक्षण अधिकारी, विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुख यांची तेवीस अशी एकूण एकशे एकसष्ठ पदे सध्या रिक्त आहेत.

शिक्षकांच्या होऊ घातलेल्या बदल्यांमूळे या रिक्त पदांमध्ये अधिकच भर पडणार आहे. परिणामी आगामी काळात तालुक्‍यात शिक्षणाचा बोजवारा उडण्याची शक्‍यता आहे.

शिक्षण विभागाचे प्रमुख म्हणून तालुका पातळीवर गटशिक्षण अधिकारी काम पहातात.मात्र एक वर्षाहून अधिक काळ येथे गटशिक्षण अधिकारीपद रिक्त आहे.शालेय पोषण आहार अधिक्षक म्हणून दोन तालुक्‍यांचे काम पहाणारे उदय सरनाईक सध्या येथे गटशिक्षण अधिकाऱ्यांचा अतिरिक्त पदभार सांभाळत आहेत.विस्तार अधिकाऱ्यांची सर्वच सहा पदे रिक्त आहेत.केंद्रप्रमुखांच्या तेवीस जागांपैकी सोळा जागा रिक्त आहेत. पर्यवेक्षण यंत्रणेचेच असे तिन तेरा वाजले आहे.

वर्गावर जाऊन अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांची व मुख्याद्यापकांची एकशे अडतीस पदे रिक्त आहेत. विनंती बदलीसाठी ऐंशी शिक्षकांनी यावेळी मागणी केली आहे. हे बहूतांश शिक्षक पर तालुक्‍यात जाणारे आहेत. त्यामूळे येथील रिक्त पदांची संख्या अणखीन वाढणार आहे. "बदली झालेल्या शिक्षकांच्या जागेवर दुसरे शिक्षक हजर झाले नंतरच संबंधित शिक्षकांना येथून मुक्त करावे, अशी आमच्या सभागृहाची मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशिल राहणार आहे.'

-सुनिता पारळे, सभापती शाहूवाडी पंचायत समिती "शाहूवाडी तालुक्‍यावर अन्याय होऊ नये, यासाठी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी यांना पत्र दिले आहे. विनंती बदल्यांमध्ये समायोजनाच्या जागा दाखवू नयेत,अशी मागणीही केली आहे.

- हंबीरराव पाटील - सभापती बांधकाम व आरोग्य समिती, जिल्हा परिषद



Web Title: Due to the vacancy of teachers, education will be disrupted in Shahuwadi