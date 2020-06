पिसाळलेल्या कुत्र्याचा गणेशवाडीत आठ जणांना चावा

कसबा बीड : गणेशवाडी (ता. करवीर) येथे आज सकाळी पिसाळलेल्या कुत्र्याने आठ जणांचा चावा घेतला. त्यानंतर शेजारील केकतवाडीतही काही जणांचा चावा घेतला.

सकाळी सात वाजता पिसाळलेले कुत्रे भावेश्‍वरी मंदिराच्या गल्लीत घुसले. तेथे दिलीप माने, शामराव एकल यांचा त्याने चावा घेतला. त्यानंतर पांडुरंग माने व त्यांची पत्नी शीतल यांचा जोरात चावा घेतला. वाटेत नामदेव लाड यांच्या गाईचा चावा घेऊन वैरणीस गेलेले संभाजी नरके व हरिबा लाड यांच्यावर हल्ला केला. त्यानंतर शेतात काम करणाऱ्या छाया रानगे व शांताबाई एकल यांचा चावा घेतला. कुत्र्याने धनगराच्या कळपातील दोन कुत्र्यांचा व एका मेंढीचा चावा घेतला. त्यानंतर कुत्रे केकतवाडीत घुसले. तेथे बाजीराव बळी नलवडे यांचा चावा घेतला. तसेच धोंडेवाडी येथील शिवाजी नलवडे यांच्या गाईचा चावा घेतला. दरम्यान, जखमींवर शिरोली दुमाला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार करण्यात आले. पिसाळलेल्या कुत्र्यापासून ग्रामस्थांनी सावध राहावे, असे आवाहन गणेशवाडीचे सरपंच व कुंभी कारखान्याचे संचालक दादासाहेब लाड यांनी केले आहे. यावेळी तलाठी एन. पी. पाटील, आरोग्य सेवक आनंदा बाटे, पोलिसपाटील धनश्री मेढे, पंढरीनाथ ताशिलदार, प्रकाश तिबीले, सुरेश दुर्गुळे, तंटामुक्तचे अध्यक्ष शिवाजी चव्हाण आदी उपस्थित होते. कुत्रे चावण्याच्या घटना घडतच असतात. लोकांनी घाबरून न जाता तातडीने चावा घेतलेली जागा स्वच्छ पाण्याच्या नळाखाली किमान दहा मिनिटे साबणाने धुवावी. जखम उघडी किंवा बांधून ठेवू नये. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येऊन लसीकरण करून घ्यावे.

- डॉ. मधुरा मोरे, वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शिरोली दुमाला. कोल्हापूर कोल्हापूर

