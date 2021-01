हाय व्होलटेज लढती ; शिवसेना - जनसुराज्यमध्ये रंगणार सामना

शाहूवाडी (कोल्हापूर) : तालुक्‍यातील शिरगाव ग्रामपंचायतीसाठी शिवसेना विरुद्ध जनसुराज्य अशी दुरंगी लढत होत आहे. गतवेळी जनसुराज्यचे संभाजी भोसले व रवींद्र यादव यांच्या पॅनेलने सर्वच्या सर्व नऊ जागा जिंकून शिवसेना गटाचे प्रमुख व विश्वास कारखान्याचे माजी संचालक मारुती पाटील यांच्याकडील २५ वर्षांची एकहाती सत्ता काढून घेतली होती. पूर्वी येथे सरुडकर पाटील गटाविरोधात गायकवाड गट, अशी लढत होत होती. त्यात सलग २५ वर्षे सरूडकर पाटील गटाचे वर्चस्व राहिले. मात्र, गेल्या निवडणुकीपासून शिवसेना विरुद्ध जनसुराज्य, अशी लढत सुरू झाली. त्यात जनसुराज्यच्या भोसले व यादव यांनी सरूडकर गटाची सत्ता काढून घेतली. यावेळीही सत्ता कायम ठेवण्यासाठी भोसले, यादव यांनी मोर्चेबांधणी केली आहे. पाच वर्षांत केलेली विकासकामे ते जनतेसमोर घेऊन जात आहेत. हेही वाचा - डंपर चालकाच्या बाजूकडील पुढचा टायर फुटला विरोधात शिवसेनेचे मारुती पाटील, तुकाराम पाटील, मधुकर पाटील, विलास पाटील यांनीही मोर्चेबांधणी केली आहे. गतवेळी जनसुराज्यच्या साथीला असणारे भगवान पोवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांना काही जागा देत यावेळी शिवसेनेच्या गोटात सामील करून घेतले आहे. सत्ता आपल्याच गटाकडे ठेवण्यासाठी जनसुराज्यकडून कसोशीने प्रयत्न सुरू आहेत, तर गेलेली सत्ता पुन्हा एकदा मिळवण्यासाठी शिवसेनेच्या गटाने कंबर कसली आहे.

दृष्टिक्षेपात शिरगाव.. एकूण मतदार : २३०६

एकूण प्रभाग : ३

एकूण जागा : ९

सध्याचे बलाबल :

जनसुराज्य : ९

शिवसेना : ० संपादन - स्नेहल कदम

Web Title: election fever on village level shivsena and jansuraj party on groud in shahuvadi kolahpur