इचलकरंजीत फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणांवर हातोडा

इचलकरंजी : पालिकेच्या अतिक्रमण निर्मुलन पथकाने आजपासून फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणावर धडक कारवाई सुरु केली. यामध्ये तीन हातगाडे तसेच दुकानासमोर रस्त्यावर लावण्यात आलेले 16 स्टॅन्ड बोर्ड जप्त करण्यात आले. कारवाईवेळी किरकोळ वादावादी झाली. पहिल्या दिवशी कोल्हापूर नाका ते छत्रपती शिवाजी पुतळा या मार्गावर कारवाई केली. शहरात फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण वाढले होते. त्यामुळे वाहतूकीस मोठ्या प्रमाणात अडथळा येत होता. याबाबत नागरिकांच्याही तक्रारी वाढल्या होत्या. अनेक फेरीवाल्यांनी मोक्‍याच्या जागा बळकावल्या होत्या. वास्तविक दिवसभरानंतर रात्री घरी जाताना हातगाडे घरी घेवून जाणे बंधनकारक आहे. पण अनेकांनी कायमस्वरुपी हातगाडे जागेवर ठेवले होते. त्या विरोधात कारवाई करण्याचा इशारा पालिकेने जाहीर नोटीसीद्वारे दिला होता. त्यानुसार आजपासून कारवाईला सुरुवात केली. सुरुवातीला एएससी कॉलेजजवळ बंद असलेला नाष्टा सेंटरचा हातगाडा उचलताना वादावादी झाली. हातगाडा मालकाने वाद घातला. फेरीवाल्यांचे नेते सदा मलाबादे यांनीही हुज्जत घातली. त्यामुळे सुमारे तासभर येथे गोंधळ सुरु होता. तासाभरानंतर हा हातगाडा जप्त केला. राजर्षी शाहू पुतळा परिसरातील बंद असलेले दोन हातगाडे या कारवाईत जप्त केले. रस्त्याच्या कडेला बसलेल्या विक्रेत्यांनाही या मोहिमेवेळी हटकले. काही ठिकाणी रस्त्यावरच दुकानाचे स्टॅन्ड बोर्ड लावले होते. त्याचाही अडथळा होत होता. असे तब्बल 16 स्टॅन्ड बोर्ड या कारवाईत जप्त केले. अतिक्रमण निर्मुलन पथकाचे नेतृत्व उपमुख्याधिकारी केतन गुजर यांच्यासह सुभाष आवळे यांनी केले. उद्याही याबाबतची मोहिम सुरुच राहणार आहे. राजकीय दबाव झुगारला

आज फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणावर कारवाई सुरु केल्यानंतर पथकावर राजकीय दबाव आणण्यात आला. दोन लोकप्रतिनिधींनी अप्रत्यक्षपणे या कारवाईत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. पण राजकीय दबाव झुगारुन आजची मोहीम राबविण्यात आली. संपादन - सचिन चराटी kolhapur

Web Title: The Encroachment At Ichalkaranji Was Removed Kolhapur Marathi News