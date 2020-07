धक्कादायक ; उपचार करणाऱ्या डाॅक्टरसह बाधिताच्या अख्ख्या कुटुंबाला कोरोनाची लागण

आपटी (कोल्हापूर) ; पन्हाळा तालुक्यातील कोतोली येथील ४७ वर्षीय व्यक्ती बुधवारी बाधित झाली होती. त्यावेळी प्रशासनाकडून बाधित व्यक्तीच्या प्रथम संपर्कातील १४ व्यक्तींना रूग्णालयात हलविण्यात आले होते. त्यांचे अहवाल आज प्रशासनास प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी बाधित व्यक्तीच्या कुटुंबातील ११ जण व त्याच्यावर उपचार करणारा डॉक्टर अशा बारा जनांचे कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. गेल्या आठ दिवसात पोर्ले आणि कोतोली परिसरात तब्बल ३३ जण कोरोना बाधित सापडले आहेत. त्यामुळे पन्हाळा तालुक्यातील कासारी नदीतीर कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनला आहे. तर पोखले येथील एकाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. पोखलेतील बाधितांची संख्या तीन झाली आहे. त्यामुळे तालुक्यात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. कोतोली येथील बुधवारी कोरोना बाधित झालेली ४७ वर्षीय व्यक्ती आजारी होती. आजारी असल्याने त्याने कोतोली येथे खाजगी डॉक्टरकडे उपचार घेतले होते. जास्त त्रास जाणवू लागल्याने त्याला कोल्हापूर येथे उपचारार्थ दाखल केले. तेव्हा त्याची कोरोना चाचणी करण्यात आली. ती चाचणी पॉझिटिव्ह आल्याने तो बाधित असल्याचे सिद्ध झाले. त्यामुळे सुरक्षतेच्या दृष्टीने प्रशासनाने त्याच्या प्रथम संपर्कातील चौदा जणांनाची तपासणी केली. त्यामध्ये बाधिताच्या नात्यातील तेरा तर त्याने उपचार घेतलेला डॉक्टर अशा चौदा जणांचा समावेश होता. या सर्वांचा कोरोना अहवाल आज प्रशासनास प्राप्त झाला. त्यामध्ये बाधिताची पत्नी, मुलगा, मुलगी, वडील, दोन चुलते, चुलती, तीन

चुलत भाऊ, भावजय अशा अकरा जणांचा व त्याच्यावर उपचार करणारा डॉक्टर अशा बाराजनांचे कोरोना अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. आठ दिवसात एकाच वेळी एकाच कुटुंबातील मोठ्या संखेने बाधित सापडण्याची तालुक्यातील ही दुसरी घटना आहे. याआधी गेल्या शुक्रवारी याच कोतोली परिसरात असलेल्या करंजफेण येथील एकाच कुटुंबातील आठ व्यक्ती बाधित झाल्या होत्या. तर आज कोतोलीतील एकाच कुटुंबातील अकराजण बाधित सापडले. त्यामुळे पन्हाळा तालुक्यातील कासारी नदीतीरावरील पोर्ले व कोतोली परिसर कोरोनाचा हॉटस्पॉट बनला आहे. पश्चिम पन्हाळ्यातील मोठी बाजारपेठ असलेल्या कोतोली गावाशी आसपासच्या वीस ते पंचविस गावातील लोकांचा रोज संपर्क येत असतो. त्याच कोतोली गावात कोरोनाचा शिरकाव झाल्याने आसपासच्या संपूर्ण परिसराबरोबरच संपूर्ण तालुक्यात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. हे पण वाचा - कोल्हापूरकरांसाठी मोठी बातमी ; जिल्ह्यात सोमवारपासून कडक लाॅकडाऊन बाधित व्यक्ती अनेकांच्या संपर्कात

बाधित कुटुंबियांचे घरी पिठाची गिरणी व दूध डेअरी आहे. त्यामुळे या कुटुंबाचा दूध संकलन व दळनाच्या कारणाने गावातील अनेक कुटुंबातील व्यक्तींबरोबर रोजचा संपर्क आहे. तर आज कोरोना बाधित झालेल्या डॉक्टरांचा संपर्कही मोठा आहे. त्यामुळे या सर्वांच्या संपर्कातील व्यक्तीचा आकडा मोठा होणार असल्याने त्यांचा शोध घेणे हे प्रशासना पुढील आव्हानच आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: entire family of the victim including the treating doctor contracted the corona in kolhapur panhala