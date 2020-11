कोल्हापूर : दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर जिल्ह्यात सुमारे साडेचार हजारांहून अधिक दुचाकींची विक्री झाली. तसेच, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशिनला सर्वाधिक मागणी होती. दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर कोट्यवधींची खरेदी ग्राहकांनी केली आहे.

सोन्याचा भाव पन्नाशीच्या पुढे असतानाही ग्राहकांनी त्यालाही पसंती दिली आहे. खरेदीवर कोरोना महामारीचा परिणाम जाणवेल, असा विक्रेत्यांचा अंदाज ग्राहकांनी धुडकावून लावला. विशेष म्हणजे बहुतांश ग्राहकांनी रोख रकमेतून या दुचाकींची खरेदी केली. कर्जासाठी कमी व्याजदर असतानाही ग्राहकांनी त्याकडे कानाडोळा केल्याचे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात येते.

बीएस-6 च्या नव्या श्रेणीमुळे दुचाकींसह सर्वच वाहनांची किंमत वाढली आहे. कोरोना महामारीमुळे अर्थकारण थांबले. दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर दुचाकींसह इतर वाहनांच्या खरेदीवर परिणाम होईल, असा अंदाज विक्रेत्यांचा होता. मात्र, या दिवाळी पाडव्याला विक्रेत्यांकडून सुमारे साडेचार हजार दुचाकींची विक्री झाल्याचे सांगण्यात आले. दोन वर्षे दुचाकींसह ऑटोमोबाईल सेक्‍टरमध्ये मंदीचे वातावरण होते. पुण्यासारख्या दुचाकी उत्पादनाच्या ठिकाणी केवळ एका शिफ्टमध्ये 15 दिवस काम चालत होते. त्याचा परिणाम कोल्हापूरमध्ये झाला होता. ऑटोमोबाईल सेक्‍टरसाठी बहुतांश सुटे भाग कोल्हापुरातून जातात. त्यामुळे कोल्हापूरच्या अनेक कंपन्यांवर त्याचा परिणाम झाला होता. मात्र, आता पुन्हा बाजारात तेजीचे वातावरण आहे. दुचाकींच्या विक्रीची संख्या कोरोना महामारीनंतरही चढतीच राहिली. डिस्काउंटमुळे मोबाईल खरेदीकडेही कल

कोरोना महामारीनंतर सोन्या-चांदीच्या पेढ्या, दुचाकी, इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तूंना मागणी वाढल्याचे या दिवाळी पाडव्याच्या उलाढालीवरून दिसून आले. मोबाईल हॅंडसेटमध्येही अनेक नमुने आणि डिस्काउंट धमाका असल्याने त्याकडेही ग्राहकांचा कल होता. अनेकांनी अपडेट व्हर्जनसाठीही मोबाईल हॅंडसेटची खरेदी केली. लग्नसराईच्या खरेदीसह मुहूर्ताच्या खरेदीमुळे कोरोनाचा परिणाम सोन्या-चांदीच्या व्यवसायावर झाला नाही. अपेक्षेपेक्षा अधिक प्रतिसाद मिळाला. सेट खरेदी करण्यावर ग्राहकांचा भर होता. शेतकऱ्यांकडे उसाची बिले आल्यावर पुुन्हा प्रतिसाद मिळेल. कोरोना महामारीचे बाजारातील संकट दूर झाल्याचे दिसून येत आहे.

- प्रसाद कामत, तनिष्क ज्वेलर्स गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी प्रतिसाद असला तरीही कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर दुकानदार समाधानी आहेत. एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशिन यांना अधिक मागणी होती. कोल्हापुरातील इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स दुकानदारांत दसरा, दिवाळीच्या हंगामाबाबत समाधान आहे.

- अनिल धडाम, अध्यक्ष, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स असोसिएशन



Web Title: On the eve of Diwali Padva, there is a rush to buy electronic goods and bikes