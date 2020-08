शहरातील प्रत्येक रुग्णावर उपचार झाले पाहिजेत ःराजेश क्षीरसागर

कोल्हापूर ः ""कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असताना बेड शिल्लक नाहीत म्हणून कोणालाही उपचार नाकारू नका, शासकीय असो वा खासगी रुग्णालयात बेड कोठे मिळतील, याची तत्काळ माहिती द्यावी, तसेच खुल्या मैदानात कोविड केंद्र महापालिकेने उभी करावीत. मात्र कोरोना इतकेच अन्य आजारांवरील उपचार रुग्णालयात मिळावेत, अशा सुविधा तातडीने द्याव्यात.'' अशी सूचना राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी शासकीय वैद्यकीय यंत्रणेला दिल्या.

राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा आरोग्य विभाग, तसेच महापालिका वैद्यकीय विभागाची एकत्र बैठक सीपीआर रुग्णालयात झाली. यावेळी श्री. क्षीरसागर यांनी विविध सूचना केल्या. आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कल्लशेट्टी, अधिष्ठाता डॉ. नंदकुमार मस्के, शल्य चिकित्सक डॉ. बी. सी. कॅम्पीपाटील उपस्थित होते.

श्री. क्षीरसागर म्हणाले, ""गेल्या पंधरा वीस दिवसांत कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसागणिक वाढली. अशात बेड नाहीत म्हणून रुग्णांना उपचाराला दवाखान्यात घेतले जात नाही. ऍड. पंडितराव सडोलीकर यांचा उपचाराअभावी मृत्यू झाला. अन्य एका नगरसेविकेच्या नातेवाईकाचा मृत्यू झाला. उपचाराअभावी कोणाचाही मृत्यू होणे ही गंभीर बाब आहे.'' असे सांगून

ते पुढे म्हणाले की, ""महापालिकास्तरावरील रुग्ण सीपीआरकडे पाठविले जातात, खासगी रुग्णालयात कुठे उपचार मिळतात, कुठे मिळत नाहीत. त्यामुळे कोरोनाबाधितांबरोबर अन्य आजारांतील रुग्ण गोंधळून घाबरून गेलेत. त्यांना दिलासा द्यावा लागेल. त्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला उपचार कुठे मिळतील, याची माहिती द्यावी, तसेच सौम्य लक्षणे, तीव्र लक्षणांच्या रुग्णांचे वर्गीकरण करावे. शक्‍य तिथे सौम्य लक्षणे असणाऱ्यांवर घरी उपचार करावेत.''

महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतील प्रत्येक रुग्णालयात सक्षम उपचार मिळालेच पाहिजेत. यासाठी आग्रही राहावे, तर विविध स्पेशालिटीचे डॉक्‍टर, वैद्यकीय कर्मचारी यांची मागणी केली आहे. प्रशासनानेही त्यासाठी पाठपुरावा करावा.'' श्री. क्षीरसागर यांनी केलेल्या अन्य सूचना अशा ः

- सर्वांना उपचार देणे प्रशासनाची जबाबदारी, नॉनकोविड रुग्णालये जाहीर करावीत, संशयित मृत्यू लपवले जाऊ नयेत. कोरोनाचा बाजार मांडणाऱ्यांवर कारवाई करावी, स्वॅब रिपोर्टमधील संदिग्धता दूर करावी. हायफ्लो ऑक्‍सिजन पद्धत वापरा

""प्रकृती गंभीर असलेल्या रुग्णांना व्हेंटिलेटरद्वारे उपचार करण्यात येतात; परंतु असे रुग्ण दगावण्याचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे रुग्ण व्हेंटिलेटरवर जाण्यापूर्वीच त्याच्यावर हायफ्लो ऑक्‍सिजन उपचार पद्धती अवलंबणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कोल्हापुरात 2 हजार हायफ्लो ऑक्‍सिजन बेडची सुविधा देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शासन निधीचा वापर काटेकोरपणे करावा.'' संपादन ः यशवंत केसरकर

Web Title: Every patient in the city should be treated: Rajesh Kshirsagar