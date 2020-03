उत्तूरमध्ये स्थानिक साधनांचा अभ्यासकरून बांधकामाचा प्रयोग 

उत्तूर : येथील आंतरभारती शिक्षण संस्थेचे सचिव अनंतराव आजगावकर यांच्या लक्ष्मी मंदिर परिसरात बांधकाम सुरू आहे. या घराच्या छपरासाठी स्लॅप ऐवजी मेक्‍सिकन डोम बांधले आहेत. शिवाय उत्तूर भागात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा अम्यास करून त्याचा वापर करत हे बांधकाम सुरू आहे. भारतातील विविध राज्यातील 40 विद्यार्थी हे बांधकाम करण्यासाठी दाखल झाले आहेत. या पर्यावरणस्नेही बांधकामाचे विद्यार्थ्यांत कुतुहल आहे. इंजिनिअरींगच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी याचा उपयोग होणार आहे. आजगावकर यांच्या प्रतिष्ठानतर्फे हे बांधकाम सुरू आहे. हे घर अनोख्या पद्धतीने बांधवा यासाठी प्रतिष्ठानने बेळगाव येथील वास्तू विशारद सुयश खानोलकर यांच्यासी संपर्क साधला. खानोलकर यांनी बेंगलोर येथील वरूण थौतम यांचेसी संपर्क साधून या परिसराची पाहणी केली. उत्तूर परिसरातील विठा, तांबडी, पांढरी माती याचा अभ्यास केला. या परिसरातील माती बांधकामासाठी उत्कृष्ठ असल्याचे त्यांना आढळले. यामुळे यामातीतच बांधकाम करण्याचा निर्णय झाला. केरळ, राज्यस्थान, पंजाब, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश अशा दहा राज्यातून 40 स्थापत्य अभियंत्यांना यासाठी पाचारण करण्यात आले. यामध्ये दहा महिला इंजिनिअर यांचा समावेश आहे. एक ते सात मार्चपर्यंत एक समुह व आठ ते 14 मार्चपर्यंत दुसरा समुह येथे काम करणार आहे. यासर्वांची राहण्याची व जेवणाची सोय हुन्नर गुरुकुल या संस्थेने केली आहे. या अभियंत्याना या गुरूकुलमधील विद्यार्थी मदत करीत आहेत. घुमट परदेशात जास्त

अशा प्रकारचे डोम (घुमट) परदेशात जास्त आहेत. वरूण थौतम या अभियंत्यांचे शिक्षण मेक्‍सिकोमध्ये झाले आहे. ते यातील तज्ञ असल्याने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे बांधकाम सुरू आहे. यासाठी प्रा. राजेंद्र ठाकूर, प्रमोद देसाई, गुरूकुलचे शिक्षक पांडूरंग जाधव, गणेश सुतार यांचे सहकार्य लाभले.

- सुयश खानोलकर, बेळगाव काम पाहण्यासाठी इंजिनिअर येत आहेत

हे काम म्हणजे या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी कार्यशाळा आहे. हून्नर गुरुकुलच्या विद्यार्थ्यांना एक नवीन बांधकाचा अनुभव यामुळे मिळणार आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील इंजिनिअर हे काम पाहण्यासाठी या ठिकाणी येत आहेत.

- पांडूरंग जाधव, हुन्नर गुरुकुल, उत्तूर बांधकामाचे वैशिष्ट्ये

- घरात नैसर्गिक थंडावा मिळणार

- पर्यावरणस्नेही बांधकाम

- सिमेंट बांधकामापेक्षा खर्च कमी

- दिसायला सुंदर

Web Title: Experiment In Construction By Studying Local Instruments In Uttur Kolhapur Marathi News